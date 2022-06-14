https://arabic.sputniknews.com/20220614/رئيس-فنزويلا-يزور-قطر-ضمن-جولة-في-الشرق-الأوسط-1063611335.html
رئيس فنزويلا يزور قطر ضمن جولة في الشرق الأوسط
رئيس فنزويلا يزور قطر ضمن جولة في الشرق الأوسط
سافر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اليوم الثلاثاء، إلى دولة قطر ضمن جولة يجريها في الشرق الأوسط، بصحبة زوجته، سيليا فلوريس، ومسؤولين فنزويليين آخرين في... 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T21:20+0000
2022-06-14T21:20+0000
2022-06-14T21:20+0000
اضطرابات أمنية في فنزويلا
نيكولاس مادورو
قطر
أخبار قطر اليوم
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
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وذكرت وكالة الأنباء القطرية، أن وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان بن سعد المريخي وآخرين، كانوا في استقبال مادورو والوفد المرافق له في مطار الدوحة الدولي.ومن المقرر أن يلتقي مادورو الأربعاء بأمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أثناء وجوده في قطر، المورد الرئيسي للغاز الطبيعي والمضيف لكأس العالم لكرة القدم 2022.وقالت محطة "في تي في" التي تديرها الدولة في فنزويلا، إن الزيارة "تسمح بتعزيز أجندة التعاون التي تركز على مجالات العلوم والتكنولوجيا والزراعة والنقل والطاقة والسياحة والثقافة". فيما أشارت وكالة الأنباء القطرية إلى سياسة الطاقة باعتبارها مصدر قلق مشترك بين البلدين.تأتي زيارة مادورو بعد أن سافر إلى إيران لعقد اجتماعات نهاية الأسبوع، بما في ذلك مع المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، ثم ذهب مادورو إلى دولة الكويت يوم الاثنين.يجري مادورو جولة في أوراسيا بعد أن قرر الرئيس جو بايدن عدم دعوته إلى قمة الأمريكتين، التي بدأت الخميس. وشملت محطاته السابقة الجزائر وتركيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220611/مادورو-وقعنا-اتفاقية-تعاون-مشترك-لمدة-20-عاما-مع-إيران-1063420513.html
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اضطرابات أمنية في فنزويلا, نيكولاس مادورو, قطر, أخبار قطر اليوم, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
رئيس فنزويلا يزور قطر ضمن جولة في الشرق الأوسط
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سافر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اليوم الثلاثاء، إلى دولة قطر ضمن جولة يجريها في الشرق الأوسط، بصحبة زوجته، سيليا فلوريس، ومسؤولين فنزويليين آخرين في الرحلة
وذكرت وكالة الأنباء القطرية، أن وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان بن سعد المريخي وآخرين، كانوا في استقبال مادورو والوفد المرافق
له في مطار الدوحة الدولي.
ومن المقرر أن يلتقي مادورو الأربعاء بأمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أثناء وجوده في قطر، المورد الرئيسي للغاز الطبيعي والمضيف لكأس العالم لكرة القدم 2022.
وقالت محطة "في تي في" التي تديرها الدولة في فنزويلا، إن الزيارة "تسمح بتعزيز أجندة التعاون التي تركز على مجالات العلوم والتكنولوجيا والزراعة والنقل والطاقة والسياحة والثقافة". فيما أشارت وكالة الأنباء القطرية إلى سياسة الطاقة باعتبارها مصدر قلق مشترك بين البلدين.
تأتي زيارة مادورو بعد أن سافر إلى إيران لعقد اجتماعات نهاية الأسبوع، بما في ذلك مع المرشد الأعلى
آية الله علي خامنئي، ثم ذهب مادورو إلى دولة الكويت يوم الاثنين.
يجري مادورو جولة في أوراسيا
بعد أن قرر الرئيس جو بايدن عدم دعوته إلى قمة الأمريكتين، التي بدأت الخميس. وشملت محطاته السابقة الجزائر وتركيا.