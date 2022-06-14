https://arabic.sputniknews.com/20220614/رئيس-وزراء-إثيوبيا-يعلن-تشكيل-لجنة-للتفاوض-مع-جبهة-تحرير-تيغراي-1063563473.html
رئيس وزراء إثيوبيا يعلن تشكيل لجنة للتفاوض مع جبهة تحرير تيغراي
رئيس وزراء إثيوبيا يعلن تشكيل لجنة للتفاوض مع جبهة تحرير تيغراي
نفى رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، شائعات عن بدء محادثات مع الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T09:37+0000
2022-06-14T09:37+0000
2022-06-14T09:37+0000
العالم
أخبار إثيوبيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/03/1050031688_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_239eb03107eceddde547f2d58fc77f78.jpg
وقال أحمد، ردًا على أعضاء مجلس النواب، إنه تم تشكيل لجنة للتفاوض مع الجبهة، وعندما تنتهي اللجنة من عملها، سيتم الإعلان عنها، وفقا لإذاعة "فانا" الرسمية.وأضاف رئيس الوزراء أن الصراع مع الجبهة كان نتيجة لاستخدامها القوة من أجل الإطاحة بالحكومة، مذكرا بأنهم (قادة الجبهة) قالوا إنهم على استعداد للنزول إلى الجحيم من أجل تحقيق ذلك.وكانت جبهة تحرير شعب تيغراي، قد شنت حرب عصابات واستولت على السلطة في إثيوبيا من عام 1991 حتى 2018، حين تولى أبي منصبه بعد مظاهرات ضخمة ضد حكمها القمعي، ثم تراجعت بعد ذلك إلى معقلها في تيغراي، حيث شنت تمردا العام الماضي بعد خلاف كبير مع أبي بشأن إصلاحاته.وبعدما كان مقاتلوها يتواجدون حول بلدة ديبري بيرهان، على بعد حوالي 130 كيلومترا، من العاصمة أديس أبابا، مُنيت بانتكاسات ضخمة، أجبرتها على التراجع لمسافة 400 كيلومتر إلى ويلديا.وهذا يعني أن مسلحي الجبهة فقدوا بلدات رئيسية على الطريق السريع A2 الذي يربط معقلهم في تيغراي بمقر الحكومة الفيدرالية.
https://arabic.sputniknews.com/20220507/الحكومة-الإثيوبية-تواجه-اتهامات-بإخفاء-أدلة-على-التطهير-العرقي-في-تيغراي-1061948313.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/03/1050031688_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5e2dc0364edf7e11408a24c84a1f3ba4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار إثيوبيا
رئيس وزراء إثيوبيا يعلن تشكيل لجنة للتفاوض مع جبهة تحرير تيغراي
تابعنا عبر
نفى رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، شائعات عن بدء محادثات مع الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.
وقال أحمد، ردًا على أعضاء مجلس النواب، إنه تم تشكيل لجنة للتفاوض مع الجبهة، وعندما تنتهي اللجنة من عملها، سيتم الإعلان عنها، وفقا لإذاعة "فانا" الرسمية
.
وأضاف رئيس الوزراء أن الصراع مع الجبهة كان نتيجة لاستخدامها القوة من أجل الإطاحة بالحكومة، مذكرا بأنهم (قادة الجبهة) قالوا إنهم على استعداد للنزول إلى الجحيم من أجل تحقيق ذلك.
وكانت جبهة تحرير شعب تيغراي، قد شنت حرب عصابات واستولت على السلطة في إثيوبيا من عام 1991 حتى 2018، حين تولى أبي منصبه بعد مظاهرات ضخمة ضد حكمها القمعي، ثم تراجعت بعد ذلك إلى معقلها في تيغراي، حيث شنت تمردا العام الماضي بعد خلاف كبير مع أبي بشأن إصلاحاته.
وبعدما كان مقاتلوها يتواجدون حول بلدة ديبري
بيرهان، على بعد حوالي 130 كيلومترا، من العاصمة أديس أبابا، مُنيت بانتكاسات ضخمة، أجبرتها على التراجع لمسافة 400 كيلومتر إلى ويلديا.
وهذا يعني أن مسلحي الجبهة فقدوا بلدات رئيسية على الطريق السريع A2 الذي يربط معقلهم في تيغراي بمقر الحكومة الفيدرالية.