https://arabic.sputniknews.com/20220614/ردا-على-التهديدات-الإيرانية-الرئيس-الإسرائيلي-ذراعنا-ستصل-إلى-أي-مكان-لحماية-مواطنينا-1063599533.html

ردا على التهديدات الإيرانية... الرئيس الإسرائيلي: ذراعنا ستصل إلى أي مكان لحماية مواطنينا

ردا على التهديدات الإيرانية... الرئيس الإسرائيلي: ذراعنا ستصل إلى أي مكان لحماية مواطنينا

قال الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوغ، اليوم الثلاثاء، أن الذراع الإسرائيلي ستصل إلى أي مكان لحماية مواطني بلاده. 14.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-14T18:02+0000

2022-06-14T18:02+0000

2022-06-14T18:02+0000

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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن هرتزوغ أن الذراع الإسرائيلي ستصل إلى أي مكان يوجد فيه مواطنون إسرائيليون لحمايتهم، وذلك ردا على أي تهديدات إيرانية.وفي سياق متصل، دعا وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، إلى "تشكيل قوة إقليمية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة إيران".ونقل مكتب غانتس قوله في خطاب: "ثمة ضرورة لبناء قوة مشتركة إقليمية بقيادة أمريكية وتشمل الدول العربية المتحالفة مع واشنطن لمواجهة العدوان الإيراني ونحن نعمل على ذلك"، وذلك حسب وكالة رويترز.وأضاف أن "مثل هذا التعاون من شأنه أن يعزز قوة جميع الأطراف المعنية"، مشيرا إلى "دول الخليج العربية التي اقتربت أكثر من إسرائيل في إطار حملة دبلوماسية برعاية الولايات المتحدة عام 2020، وكذلك مصر والأردن.وكان مسؤول إيراني، قال مساء أمس الاثنين، إن بلاده "تعتقد أن إسرائيل اغتالت عالمين إيرانيين بتسميم طعامهما".ونقلت صحيفة ​نيويورك تايمز​ الأمريكية، عن المسؤول الإيراني، قوله إننا "نعتقد أن ​إسرائيل اغتالت عالمين إيرانيين بتسميم طعامهما"، لافتا إلى أن "مهندس الطيران أيوب الإنتصاري والجيولوجي كمران أغملائي عانيا من أعراض تسمم قبل الوفاة".وفي الثالث من الشهر الجاري، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن مصدر مطلع، أن أحد أفراد الحرس الثوري الإيراني قتل بحادثة داخل منزله، كما نفى المصدر في الوقت نفسه أنباء عن اغتيال العقيد في الحرس الثوري علي إسماعيل زاده.وفي 22 مايو/ أيار الماضي، لقي العقيد في الحرس الثوري صياد خدائي مصرعه برصاص أطلقه شخصان كانا على دراجة نارية في طهران، أثناء عودته إلى منزله.يأتي ذلك في وقت ذكرت وسائل إعلام عبرية، في وقت سابق، أن "إسرائيل وتركيا أحبطتا هجوما إيرانيا على أهداف إسرائيلية على الأراضي التركية الشهر الماضي".

https://arabic.sputniknews.com/20220614/مسؤول-استخباري-إسرائيلي-سابق-الإيرانيون-قرروا-الانتقام-1063559827.html

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