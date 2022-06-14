https://arabic.sputniknews.com/20220614/روسيا-وإسرائيل-تناقشان-قضايا-دولية-ذات-اهتمام-مشترك-1063576954.html
روسيا وإسرائيل تناقشان قضايا دولية ذات اهتمام مشترك
روسيا وإسرائيل تناقشان قضايا دولية ذات اهتمام مشترك
ناقش نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، خلال محادثة هاتفية، مع المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية ألون أوشبيز، تطوير العلاقات الثنائية ، فضلا عن... 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T12:29+0000
2022-06-14T12:29+0000
2022-06-14T12:29+0000
روسيا
الخارجية الروسية
ميخائيل بوغدانوف
إسرائيل
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وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "خلال المحادثة تم النظر في قضايا الساعة المتعلقة بمواصلة تطوير التعاون الروسي الإسرائيلي المتعدد الأوجه، بما في ذلك الذكرى الثلاثين لاستعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة التي تم الاحتفال بها في الخريف الماضي".بالإضافة إلى ذلك، أكد الطرفان عزمهما على مواصلة الحوار النشط "حول المشاكل الدولية والشرق أوسطية ذات الاهتمام المشترك".يذكر أن الخارجية الروسية أكدت، يوم الجمعة الماضية، إدانة موسكو الشديدة للغارة التي نفذها الطيران الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو تدين بشدة الغارة الجوية الإسرائيلية على مطار دمشق الدولي وتطالب الجانب الإسرائيلي بوقف هذا الفعل الوحشي.
https://arabic.sputniknews.com/20220610/روسيا-تدين-بشدة-الهجمات-الإسرائيلية-على-مطار-دمشق-الدولي-1063403313.html
إسرائيل
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سبوتنيك عربي
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روسيا, الخارجية الروسية, ميخائيل بوغدانوف, إسرائيل
روسيا وإسرائيل تناقشان قضايا دولية ذات اهتمام مشترك
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ناقش نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، خلال محادثة هاتفية، مع المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية ألون أوشبيز، تطوير العلاقات الثنائية ، فضلا عن جدول الأعمال الدولي والشرق الأوسط، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الروسية.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "خلال المحادثة تم النظر في قضايا الساعة المتعلقة بمواصلة تطوير التعاون الروسي الإسرائيلي
المتعدد الأوجه، بما في ذلك الذكرى الثلاثين لاستعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة التي تم الاحتفال بها في الخريف الماضي".
بالإضافة إلى ذلك، أكد الطرفان عزمهما على مواصلة الحوار النشط "حول المشاكل الدولية والشرق أوسطية ذات الاهتمام المشترك".
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو تدين بشدة الغارة الجوية الإسرائيلية على مطار دمشق الدولي وتطالب الجانب الإسرائيلي بوقف هذا الفعل الوحشي.