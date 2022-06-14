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https://arabic.sputniknews.com/20220614/ريم-مصطفى-أرفض-تمثيل-مشاهد-تجعل-أولادي-يشعرون-بالخجل-1063611982.html
ريم مصطفى: أرفض تمثيل مشاهد تجعل أولادي يشعرون بالخجل
ريم مصطفى: أرفض تمثيل مشاهد تجعل أولادي يشعرون بالخجل
قالت الفنانة المصرية ريم مصطفى إنها ترفض تمثيل مشاهد تجعل أهلها أو أولادها يشعرون بالخجل عندما يشاهدونها. 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T21:44+0000
2022-06-14T21:44+0000
منوعات
أخبار الفنانين في مصر
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وتابعت: "هناك حدود للأدوار الجريئة في أي عمل فني أشارك فيه"، حسبما ذكرت "بوابة أخبار اليوم المصرية، اليوم الثلاثاء.وأضافت الفنانة المصرية: "حدودي الخاصة ورغبتي هي التي تحدد قيامي بدور معين من عدمه".ولفتت ريم مصطفى إلى أنها ناقشت دورها في فيلم "ولاد رزق 2" مع المخرج طارق العريان لتحديد الطريقة التي سيتم تنفيذ المشهد بها.وأوضحت أنها تشارك في هذا الفيلم ضيفة شرف وتقوم بدور فتاة ليل وتؤدي مشهد رقص إضافة إلى ما وصفته بـ "مشهد جريء".يذكر أن ريم مصطفى كانت تشارك في مسلسل "سوتس بالعربي" خلال الموسم الرمضاني الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20210401/ريم-مصطفى-تخرج-عن-صمتها-وتكشف-سبب-إطلالتها-في-مسلسل-الملك-1048542005.html
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منوعات, أخبار الفنانين في مصر

ريم مصطفى: أرفض تمثيل مشاهد تجعل أولادي يشعرون بالخجل

21:44 GMT 14.06.2022
© AFP 2022 / NATALIA KOLESNIKOVAسينما خودوزيسفيني" بعد ترميمها، وهي أقدم سينما في موسكو تأسست في عام 1909، روسيا
سينما خودوزيسفيني بعد ترميمها، وهي أقدم سينما في موسكو تأسست في عام 1909، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
© AFP 2022 / NATALIA KOLESNIKOVA
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قالت الفنانة المصرية ريم مصطفى إنها ترفض تمثيل مشاهد تجعل أهلها أو أولادها يشعرون بالخجل عندما يشاهدونها.
وتابعت: "هناك حدود للأدوار الجريئة في أي عمل فني أشارك فيه"، حسبما ذكرت "بوابة أخبار اليوم المصرية، اليوم الثلاثاء.
وأضافت الفنانة المصرية: "حدودي الخاصة ورغبتي هي التي تحدد قيامي بدور معين من عدمه".
القاهرة ليلا - عاصمة جمهورية مصر العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2021
ريم مصطفى تخرج عن صمتها وتكشف سبب إطلالتها في مسلسل "الملك"
1 أبريل 2021, 13:12 GMT
ولفتت ريم مصطفى إلى أنها ناقشت دورها في فيلم "ولاد رزق 2" مع المخرج طارق العريان لتحديد الطريقة التي سيتم تنفيذ المشهد بها.
وأوضحت أنها تشارك في هذا الفيلم ضيفة شرف وتقوم بدور فتاة ليل وتؤدي مشهد رقص إضافة إلى ما وصفته بـ "مشهد جريء".
يذكر أن ريم مصطفى كانت تشارك في مسلسل "سوتس بالعربي" خلال الموسم الرمضاني الماضي.
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