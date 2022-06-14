https://arabic.sputniknews.com/20220614/زيلينسكي-القوات-الأوكرانية-تتكبد-خسائر-مؤلمة-في-دونباس-ومنطقة-خاركيف-1063612804.html
زيلينسكي: القوات الأوكرانية تتكبد "خسائر مؤلمة" في دونباس ومنطقة خاركيف
زيلينسكي: القوات الأوكرانية تتكبد "خسائر مؤلمة" في دونباس ومنطقة خاركيف
قال فولوديمير زيلينسكي يوم الثلاثاء إن القوات الأوكرانية تتكبد خسائر مؤلمة في القتال الدائر في دونباس ومنطقة خاركيف خلال اليوم الماضي. 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T23:28+0000
2022-06-14T23:28+0000
2022-06-14T23:28+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وأضاف زيلينسكي في خطاب ألقاه في وقت متأخر من الليل على حسابه على تليغرام: "تقع أشرس المعارك، كما في السابق، في سيفيرودونتسك وغيرها من البلدات والمجتمعات المجاورة، الخسائر مؤلمة للأسف".وتابع بالقول إن أوكرانيا تشهد أيضا "خسائر مؤلمة" في منطقة خاركيف شرقي كييف.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220613/باسورين-قوات-الجيش-الأوكراني-فقدت-إمكانية-مغادرة-سيفيرودونيتسك-وقد-تستسلم--1063508509.html
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أخبار أوكرانيا
زيلينسكي: القوات الأوكرانية تتكبد "خسائر مؤلمة" في دونباس ومنطقة خاركيف
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قال فولوديمير زيلينسكي يوم الثلاثاء إن القوات الأوكرانية تتكبد خسائر مؤلمة في القتال الدائر في دونباس ومنطقة خاركيف خلال اليوم الماضي.
موسكو - سبوتنيك
. وأضاف زيلينسكي في خطاب ألقاه في وقت متأخر من الليل على حسابه على تليغرام: "تقع أشرس المعارك، كما في السابق، في سيفيرودونتسك وغيرها من البلدات والمجتمعات المجاورة، الخسائر مؤلمة للأسف".
وتابع بالقول إن أوكرانيا تشهد أيضا "خسائر مؤلمة" في منطقة خاركيف شرقي كييف.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.