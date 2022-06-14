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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220614/زيلينسكي-القوات-الأوكرانية-تتكبد-خسائر-مؤلمة-في-دونباس-ومنطقة-خاركيف-1063612804.html
زيلينسكي: القوات الأوكرانية تتكبد "خسائر مؤلمة" في دونباس ومنطقة خاركيف
زيلينسكي: القوات الأوكرانية تتكبد "خسائر مؤلمة" في دونباس ومنطقة خاركيف
قال فولوديمير زيلينسكي يوم الثلاثاء إن القوات الأوكرانية تتكبد خسائر مؤلمة في القتال الدائر في دونباس ومنطقة خاركيف خلال اليوم الماضي. 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T23:28+0000
2022-06-14T23:28+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وأضاف زيلينسكي في خطاب ألقاه في وقت متأخر من الليل على حسابه على تليغرام: "تقع أشرس المعارك، كما في السابق، في سيفيرودونتسك وغيرها من البلدات والمجتمعات المجاورة، الخسائر مؤلمة للأسف".وتابع بالقول إن أوكرانيا تشهد أيضا "خسائر مؤلمة" في منطقة خاركيف شرقي كييف.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220613/باسورين-قوات-الجيش-الأوكراني-فقدت-إمكانية-مغادرة-سيفيرودونيتسك-وقد-تستسلم--1063508509.html
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أخبار أوكرانيا

زيلينسكي: القوات الأوكرانية تتكبد "خسائر مؤلمة" في دونباس ومنطقة خاركيف

23:28 GMT 14.06.2022
© Sputnik . Стрингер / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الأوكراني زيلينسكي
الرئيس الأوكراني زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
© Sputnik . Стрингер
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قال فولوديمير زيلينسكي يوم الثلاثاء إن القوات الأوكرانية تتكبد خسائر مؤلمة في القتال الدائر في دونباس ومنطقة خاركيف خلال اليوم الماضي.
موسكو - سبوتنيك. وأضاف زيلينسكي في خطاب ألقاه في وقت متأخر من الليل على حسابه على تليغرام: "تقع أشرس المعارك، كما في السابق، في سيفيرودونتسك وغيرها من البلدات والمجتمعات المجاورة، الخسائر مؤلمة للأسف".
ادوارد باسورين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
باسورين: قوات الجيش الأوكراني فقدت إمكانية مغادرة سيفيرودونيتسك وقد تستسلم
أمس, 07:46 GMT
وتابع بالقول إن أوكرانيا تشهد أيضا "خسائر مؤلمة" في منطقة خاركيف شرقي كييف.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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