https://arabic.sputniknews.com/20220614/سفير-إثيوبيا-في-موسكو-لـسبوتنيك-88-من-أعمال-بناء-سد-النهضة-اكتملت-1063551992.html
سفير إثيوبيا في موسكو لـ"سبوتنيك": 88% من أعمال بناء سد النهضة اكتملت
سفير إثيوبيا في موسكو لـ"سبوتنيك": 88% من أعمال بناء سد النهضة اكتملت
أعلن السفير الإثيوبي لدى روسيا، أليمايهو تيغينو، أن 88% من أعمال بناء سد النهضة اكتملت، مشيرا إلى أن بلاده تتطلع لاستكمال أعمال البناء في نهاية العام المقبل. 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T06:30+0000
2022-06-14T06:30+0000
2022-06-14T06:30+0000
العالم
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وقال تيغينو في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": إن 88% من أعمال بناء سد النهضة اكتملت ونخطط لاستكمال جميع أعمال البناء بحلول نهاية عام 2023".وأكد السفير الإثيوبي أنه "نظرًا لأن سد النهضة هو مشروع أنشأته إثيوبيا بنفسها، فسيتم إدارته فقط من قبل الإثيوبيين ولكن قد نشارك المعلومات مع دول المصب عند الضرورة".وأكد تيغينو على ضرورة الحوار مع مصر والسودان في إطار الاتحاد الأفريقي للتوصل إلى اتفاق حول السد.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
سفير إثيوبيا في موسكو لـ"سبوتنيك": 88% من أعمال بناء سد النهضة اكتملت
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أعلن السفير الإثيوبي لدى روسيا، أليمايهو تيغينو، أن 88% من أعمال بناء سد النهضة اكتملت، مشيرا إلى أن بلاده تتطلع لاستكمال أعمال البناء في نهاية العام المقبل.
وقال تيغينو في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": إن 88% من أعمال بناء سد النهضة اكتملت ونخطط لاستكمال جميع أعمال البناء بحلول نهاية عام 2023".
وأكد السفير الإثيوبي أنه "نظرًا لأن سد النهضة هو مشروع أنشأته إثيوبيا بنفسها، فسيتم إدارته فقط من قبل الإثيوبيين ولكن قد نشارك المعلومات مع دول المصب عند الضرورة".
وأكد تيغينو على ضرورة الحوار مع مصر والسودان في إطار الاتحاد الأفريقي للتوصل إلى اتفاق
حول السد.