https://arabic.sputniknews.com/20220614/سفير-إثيوبيا-في-موسكو-نصبح-دولة-مكتفية-ذاتيا-من-القمح-قريبا-ونصدره-بحلول-العام-المقبل-1063549947.html

سفير إثيوبيا في موسكو: نصبح دولة مكتفية ذاتيا من القمح قريبا.. ونصدره بحلول العام المقبل

سفير إثيوبيا في موسكو: نصبح دولة مكتفية ذاتيا من القمح قريبا.. ونصدره بحلول العام المقبل

قال السفير الإثيوبي في موسكو، أليمايهو تيغينو، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستصبح مكتفية ذاتيا من القمح خلال فترة قصيرة، وأنها ستتمكن من تصديره بحلول العام المقبل. 14.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-14T06:21+0000

2022-06-14T06:21+0000

2022-06-14T06:21+0000

أخبار إثيوبيا

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موسكو- سبوتنيك. وأعلن السفير الإثيوبي لدى روسيا، أن إثيوبيا لا تعتمد على قمح روسيا وأوكرانيا بل تستورده عن طريق الشراء بالمزاد، مؤكدا أن بلاده ستصبح مكتفية ذاتيا قريبا وستبدأ تصدير إنتاج القمح المحلي العام المقبل.وقال تيغينو في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "إثيوبيا لا تعتمد على إمدادات القمح من روسيا وأوكرانيا بل تشتريه من بلدان مختلفة عن طريق الشراء بالمزاد. وبالفعل اشترينا القمح من روسيا في عام 2019 وقد تشتريه الشركات الخاصة من كلا البلدين؛ ولكن في الوقت الحالي، ليس لدى حكومة إثيوبيا عقد مع أي من روسيا أو أوكرانيا فيما يتعلق بشراء القمح أو الأسمدة".وأضاف قائلا: "لدى إثيوبيا خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من حيث الإمدادات الغذائية، وتعمل الحكومة جاهدة لتحقيق هذا الهدف وقد سجلنا نجاحا كبيرا في إنتاج القمح هذا العام، حيث تم إنتاج نحو 2.6 مليون طن من القمح باستخدام نظام الري في موسم الجفاف".وتابع قائلا: "ستصبح إثيوبيا دولة مكتفية ذاتيا في فترة زمنية قصيرة جدا. ونحن لا نعمل من أجل إثيوبيا فحسب، بل من أجل القارة بأسرها للتغلب على الصعوبات. نتوقع بدء تصدير إنتاجنا من القمح بحلول العام المقبل".

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أخبار إثيوبيا