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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220614/سلطات-بيرديانسك-ميناء-المدينة-قد-يقوم-بتصدير-الحبوب-إلى-تركيا-1063564103.html
سلطات بيرديانسك: ميناء المدينة قد يقوم بتصدير الحبوب إلى تركيا
سلطات بيرديانسك: ميناء المدينة قد يقوم بتصدير الحبوب إلى تركيا
أعلن رئيس الإدارة العسكرية المدنية في مدينة بيرديانسك المحررة الواقعة شمالي بحر آزوف (مقاطعة زابوروجيه)، ألكسندر سولينكو، أنها قد تبرم اتفاقات وعقود لتصدير... 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T09:55+0000
2022-06-14T09:55+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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جاءت تصريحات سولينكو للصحفيين خلال جولة تفقدية للإعلام الأجنبي والروسي قال خلالها "لدينا آفاق لإبرام العقود مع تركيا".وفقًا لسولينكو، فإن الحبوب التي تم جمعها في منطقة بيرديانسك جاهزة بالفعل للبيع، حيث ستنتقل الحبوب من هنا عبر الميناء.وأضاف سولينكو قائلا: "سيكون لدينا قريبًا محصولا جديدا وسنضطر إلى إخلاء مرافق التخزين، يجب أن يكون كل شيء متوفر والمزارعون يحتاجون لبيعها لكسب المال".وأشار إلى أن المزارعين يواصلون العمل والسلطات تساعدهم، خاتما بالقول: "هناك برامج لمساعدتهم على شراء الوقود ومواد التشحيم والأسمدة اللازمة حتى يتمكنوا من زراعة المحاصيل وحصادها وهذا ليس دخلهم فحسب، بل خبز السكان أيضًا وجزء من الاقتصاد".وأعلنت جمهورية لوغانسك الشعبية المستقلة، إرسال الدفعة الأولى من الحبوب إلى روسيا وتبلغ نحو 650 طنا، وذلك عبر السكك الحديدية التي تربط الدولتين.ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات المسؤول في سلطات لوغانسك الذي قال، إن "حكومتنا وقيادة الجبهة الوطنية واجهت مهمة جادة وهي تنظيم تصدير وبيع الحبوب خارج أراضي الجمهورية لقد نجحنا بجمع كمية كبيرة من الحبوب".أعلن نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، الجمعة الماضية، أنه في المستقبل ستتم إزالة الحدود بين منطقة خيرسون وشبه جزيرة القرم ما سيساعد أيضًا بتصدير الحبوب.
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العالم

سلطات بيرديانسك: ميناء المدينة قد يقوم بتصدير الحبوب إلى تركيا

09:55 GMT 14.06.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورقوات الهندسة العسكرية التابعين لمنطقة جنوب روسيا يرممون البنى التحتية في منطقة خيرسون، أوكرانيا أبريل 2022
قوات الهندسة العسكرية التابعين لمنطقة جنوب روسيا يرممون البنى التحتية في منطقة خيرسون، أوكرانيا أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
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أعلن رئيس الإدارة العسكرية المدنية في مدينة بيرديانسك المحررة الواقعة شمالي بحر آزوف (مقاطعة زابوروجيه)، ألكسندر سولينكو، أنها قد تبرم اتفاقات وعقود لتصدير الحبوب إلى تركيا عبر ميناء المدينة.
جاءت تصريحات سولينكو للصحفيين خلال جولة تفقدية للإعلام الأجنبي والروسي قال خلالها "لدينا آفاق لإبرام العقود مع تركيا".
وفقًا لسولينكو، فإن الحبوب التي تم جمعها في منطقة بيرديانسك جاهزة بالفعل للبيع، حيث ستنتقل الحبوب من هنا عبر الميناء.
وأضاف سولينكو قائلا: "سيكون لدينا قريبًا محصولا جديدا وسنضطر إلى إخلاء مرافق التخزين، يجب أن يكون كل شيء متوفر والمزارعون يحتاجون لبيعها لكسب المال".
وأشار إلى أن المزارعين يواصلون العمل والسلطات تساعدهم، خاتما بالقول: "هناك برامج لمساعدتهم على شراء الوقود ومواد التشحيم والأسمدة اللازمة حتى يتمكنوا من زراعة المحاصيل وحصادها وهذا ليس دخلهم فحسب، بل خبز السكان أيضًا وجزء من الاقتصاد".
وأعلنت جمهورية لوغانسك الشعبية المستقلة، إرسال الدفعة الأولى من الحبوب إلى روسيا وتبلغ نحو 650 طنا، وذلك عبر السكك الحديدية التي تربط الدولتين.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات المسؤول في سلطات لوغانسك الذي قال، إن "حكومتنا وقيادة الجبهة الوطنية واجهت مهمة جادة وهي تنظيم تصدير وبيع الحبوب خارج أراضي الجمهورية لقد نجحنا بجمع كمية كبيرة من الحبوب".
أعلن نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، الجمعة الماضية، أنه في المستقبل ستتم إزالة الحدود بين منطقة خيرسون وشبه جزيرة القرم ما سيساعد أيضًا بتصدير الحبوب.
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