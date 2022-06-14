https://arabic.sputniknews.com/20220614/صالح-يؤكد-أهمية-العلاقات-العراقية-الكويتية-1063570937.html
صالح يؤكد أهمية العلاقات العراقية الكويتية
صالح يؤكد أهمية العلاقات العراقية الكويتية
أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، على أهمية العلاقات العراقية الكويتية وضرورة العمل على تعزيزها. 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T11:02+0000
2022-06-14T11:02+0000
2022-06-14T11:03+0000
العالم العربي
العراق
أخبار الكويت اليوم
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جاء ذلك خلال لقاء جمع صالح بالسفير الكويتي لدى العراق سالم الزمانان، بمناسبة انتهاء مهام عمله في قصر السلام في بغداد، بحسب "الفرات نيوز".وأشاد الرئيس العراقي في بيان "بجهود السفير خلال فترة عمله في العراق من أجل تطوير العلاقات بين البلدين، متمنياً له النجاح في مهام عمله المقبلة"، مشيرا إلى عمق العلاقات بين العراق والكويت، وضرورة العمل على تطويرها في المجالات كافة.بدروه، أكد السفير الكويتي التزام بلاده بدعم أمن واستقرار العراق، وضرورة العمل على مزيد من التعاون في جميع المجالات.
https://arabic.sputniknews.com/20220614/الرئيس-العراقي-يلتقي-مشايخ-النجف-ويشيد-بالتعايش-السلمي-1063562334.html
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العالم العربي, العراق, أخبار الكويت اليوم
صالح يؤكد أهمية العلاقات العراقية الكويتية
11:02 GMT 14.06.2022 (تم التحديث: 11:03 GMT 14.06.2022) تابعنا عبر
أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، على أهمية العلاقات العراقية الكويتية وضرورة العمل على تعزيزها.
جاء ذلك خلال لقاء جمع صالح بالسفير الكويتي لدى العراق سالم الزمانان، بمناسبة انتهاء مهام عمله في قصر السلام في بغداد، بحسب "الفرات نيوز
".
وأشاد الرئيس العراقي في بيان "بجهود السفير خلال فترة عمله في العراق من أجل تطوير العلاقات بين البلدين، متمنياً له النجاح في مهام عمله المقبلة"، مشيرا إلى عمق العلاقات بين العراق والكويت، وضرورة العمل على تطويرها في المجالات كافة.
بدروه، أكد السفير الكويتي التزام بلاده بدعم أمن واستقرار العراق، وضرورة العمل على مزيد من التعاون في جميع المجالات.