https://arabic.sputniknews.com/20220614/صحفي-مصري-بلادنا-لن-تكون-أداة-من-الأدوات-الغربية-لضرب-روسيا-أو-المساعدة-في-وقف-تدفق-غازها-1063574084.html

صحفي مصري: بلادنا لن تكون أداة من الأدوات الغربية لضرب روسيا أو المساعدة في وقف تدفق غازها

صحفي مصري: بلادنا لن تكون أداة من الأدوات الغربية لضرب روسيا أو المساعدة في وقف تدفق غازها

قال مدير تحرير جريدة "الأهرام" ورئيس القسم السياسي أشرف أبو الهول لراديو "سبوتنيك": "إن مسألة العثور على بدائل سريعة للطاقة أمر مستبعد تماما لأن تجهيزات الطاقة... 14.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-14T11:46+0000

2022-06-14T11:46+0000

2022-06-14T11:46+0000

أخبار مصر الآن

روسيا

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وأضاف أبوالهول أن مصر بشكل خاص علاقاتها جيدة جدا مع روسيا، وبالتالي مصر لن تكون أبدا أداة من الأدوات الغربية في ضرب روسيا أو المساعدة في وقف تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا وجعل المصري بديلا له.وتابع أنه "لا الغاز المصري ولا الغاز الإسرائيلي يمكنه أن يحل محل الغاز الروسي. وتسعى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين من خلال زيارتها إلى إسرائيل ثم مصر للبحث عن مصادر جديدة للطاقة لأوروبا، حيث تجري مباحثات حول الطاقة في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى إيجاد مصادر جديدة لإمدادات الطاقة والحد من الاعتماد على روسيا. وهو ما أكده البيان الصادر عن المفوضية والذي قال إن اللقاءات سوف تركز على "التعاون في مجال الطاقة بشكل رئيسي". وأشارت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين إلهرار ومسؤولون آخرون إلى إمكانية قيام الدولة العبرية بتلبية طلب الاتحاد الأوروبي ونقل الغاز من حقلها البحري الذي تقدر احتياطاته بنحو ألف مليار متر مكعب. وفي السياق نفسه تقوم كادري سيمسون مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي بزيارة إلى مصر، وتعقد المفوضة الأوروبية خلال الزيارة سلسلة من اللقاءات مع عدد من المسئولين لبحث تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة.

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