https://arabic.sputniknews.com/20220614/علماء-يكشفون-السر-وراء-ارتفاع-حرارة-أدمغة-النساء-عن-أقرانهن-الرجال-1063575053.html

علماء يكشفون السر وراء ارتفاع حرارة أدمغة النساء عن أقرانهن الرجال

علماء يكشفون السر وراء ارتفاع حرارة أدمغة النساء عن أقرانهن الرجال

ذكرت دراسة صغيرة أن أدمغة النساء أكثر حرارة من الرجال، ومن المرجح أن تزيد درجة حرارة دماغهن عن 40 درجة مئوية. 14.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-14T11:52+0000

2022-06-14T11:52+0000

2022-06-14T11:52+0000

مجتمع

منوعات

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ووجد الباحثون في مختبر "إم آر سي" للبيولوجيا الجزيئية في كامبريدج في المملكة المتحدة، أن أدمغة النساء كانت أكثر سخونة بنحو 0.4 درجة مئوية من الرجال.ويرجح الباحثون في دراستهم المنشورة في مجلة "Brain" أن هذا التباين في درجات الحرارة مدفوعً بالدورة الشهرية، بعد أن تم فحص معظم النساء في مرحلة ما بعد التبويض، إذ كانت درجة حرارة دماغهن أيضا حوالي 0.4 درجة مئوية أكثر دفئا من النساء اللائي تم فحصهن في مرحلة ما قبل التبويض.وكان من الاكتشافات الأكثر إثارة للدهشة في الدراسة الجديدة، هو أن الدماغ البشري السليم يمكن أن يصل إلى درجات حرارة يمكن تشخيصها على أنها "حمى" في أي مكان آخر في الجسم.وبحث فريق الدراسة في أدمغة 40 شخصا سليما - نصفهم من النساء - باستخدام تقنية جديدة نسبيا تسمى التحليل الطيفي بالرنين المغناطيسي، والتي تستخدم أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي لقياس درجة حرارة أجزاء مختلفة من الدماغ، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام هذه التقنية لقياس اختلاف درجة حرارة الدماغ خلال النهار وعلى مدار الدورة الشهرية.وأظهرت النتائج أن درجة حرارة المخ تراوحت من 36.1 درجة مئوية إلى 40.9 درجة مئوية، بمتوسط ​​قراءة 2.5 درجة مئوية أعلى من درجة حرارة الجسم المسجلة في الفم، وهذا أمر يعتبره الباحثيون منطقي لأن الدماغ نشط للغاية في التمثيل الغذائي.وجاءت أعلى القراءات من المهاد، وهو أحد أعمق أجزاء الدماغ، والذي قد يكون أقل تبريدا بواسطة الأوعية الدموية في العضو. كما وجد الفريق أن الدماغ يكون أبرد بنحو 0.9 درجة مئوية في الليل، مرجحين أن يكون ذلك بسبب زيادة تدفق الدم إلى العضو أثناء النوم.

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