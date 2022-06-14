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فرنسا والهند تبرمان اتفاقيات لإنتاج الهيدروجين الأخضر
فرنسا والهند تبرمان اتفاقيات لإنتاج الهيدروجين الأخضر
أبرمت شركة النفط والغاز الفرنسية "توتال إنيرجي" اتفاقية مع الشركة الهندية "إنتربرايزس" للاستحواذ على حصة 25% منها لإنتاج الهيدروجين الأخضر المنخفض الكربون. 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T10:59+0000
2022-06-14T10:59+0000
اقتصاد
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وقالت الشركة الفرنسية في بيان صحفي، إن الشركات تخطط "لإنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويا بحلول عام 2030".شركة "إنتربرايزس" التي ستشارك في تنفيذ المشروع، ستبدأ بإنتاج الهيدروجين "الأخضر" للسوق المحلية في الهند. سوف يصل الاستثمار الأولي إلى ما يقرب من 5 مليار دولار.وتعتزم الشركتان الفرنسية والهندية معا أن تصبحا "أكبر لاعب في العالم في سوق الهيدروجين الأخضر".وقال باتريك بويان، الرئيس التنفيذي لشركة "توتال إنيرجي": "نريد أن نبدأ الإنتاج الضخم للهيدروجين الأخضر، الذي سينمو الطلب عليه بحلول نهاية العقد".سيكون إبرام الاتفاقية، وفقا للشركاء، "خطوة مهمة في التحالف الاستراتيجي بين الجانبين، بدأت الشركات التعاون في عام 2018 مع الإنتاج المشترك للغاز الطبيعي المسال.
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اقتصاد

فرنسا والهند تبرمان اتفاقيات لإنتاج الهيدروجين الأخضر

10:59 GMT 14.06.2022
© Depositphotos / Aa-wطاقة الهيدروجين
طاقة الهيدروجين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
© Depositphotos / Aa-w
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أبرمت شركة النفط والغاز الفرنسية "توتال إنيرجي" اتفاقية مع الشركة الهندية "إنتربرايزس" للاستحواذ على حصة 25% منها لإنتاج الهيدروجين الأخضر المنخفض الكربون.
وقالت الشركة الفرنسية في بيان صحفي، إن الشركات تخطط "لإنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويا بحلول عام 2030".
شركة "إنتربرايزس" التي ستشارك في تنفيذ المشروع، ستبدأ بإنتاج الهيدروجين "الأخضر" للسوق المحلية في الهند. سوف يصل الاستثمار الأولي إلى ما يقرب من 5 مليار دولار.
وتعتزم الشركتان الفرنسية والهندية معا أن تصبحا "أكبر لاعب في العالم في سوق الهيدروجين الأخضر".
وقال باتريك بويان، الرئيس التنفيذي لشركة "توتال إنيرجي": "نريد أن نبدأ الإنتاج الضخم للهيدروجين الأخضر، الذي سينمو الطلب عليه بحلول نهاية العقد".
سيكون إبرام الاتفاقية، وفقا للشركاء، "خطوة مهمة في التحالف الاستراتيجي بين الجانبين، بدأت الشركات التعاون في عام 2018 مع الإنتاج المشترك للغاز الطبيعي المسال.
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