https://arabic.sputniknews.com/20220614/فنانة-فلسطينية-تجسد-بلوحاتها-فقدان-عائلتها-في-الحرب-الأخيرة-على-قطاع-غزة--1063550471.html

فنانة فلسطينية تجسد بلوحاتها فقدان عائلتها في الحرب الأخيرة على قطاع غزة

فنانة فلسطينية تجسد بلوحاتها فقدان عائلتها في الحرب الأخيرة على قطاع غزة

9 لوحات تلخص أبرز ما حدث مع الفنانة التشكيلية زينب القولق من مدينة غزة، قبل وبعد قصف منزلها من الطائرات الإسرائيلية أثناء الحرب الأخيرة على قطاع غزة، وتعبر عن... 14.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-14T06:33+0000

2022-06-14T06:33+0000

2022-06-14T06:33+0000

أخبار فلسطين اليوم

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

تقارير سبوتنيك

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زينب فقدت 22 شخصاً من عائلتها، بمن في ذلك والدتها و3 من أشقائها في قصف شارع الوحدة في مدينة غزة، ووجدت بعد عام من الحرب طريقة للتعبير عن الأحداث التي عايشتها من خلال لوحات تجسد الألم العميق الذي يسكنها، والذكريات الجميلة التي دفنتها الصواريخ تحت الركام.يذكر أن قصف شارع الوحدة وقع في 16/5/2021، حيث شنت الطائرات الإسرائيلية الحربية صباحاً عدداً كبيراً من الغارات، وقصفت العديد من الأماكن في مدينة غزة، وفي تلك الغارات استهدفت بنايتين سكنيتان في شارع الوحدة لعائلة القولق، ما أدى إلى مقتل 22 شخصاً من أبناء العائلة.لعكلوك لـ"سبوتنيك": "اللوحات التي رسمتها القولق تجسيد لقصص إنسانية تعبر عن واقع ما جرى لزينب وكذلك لكثير من عائلات قطاع غزة، والتي فقدت أقرباءها ومنازلها خلال الحرب، لقد عشت من خلال الرسومات تلك الأيام الصعبة والمؤلمة، وأتمنى أن تصل رسائل هذه اللوحات إيلى كل العالم".يذكر أن قصف شارع الوحدة وقع في 16/5/2021، حيث شنت الطائرات الإسرائيلية الحربية صباحاً عدداً كبيراً من الغارات، وقصفت العديد من الأماكن في مدينة غزة، وفي تلك الغارات استهدفت بنايتان سكنيتين في شارع الوحدة لعائلة القولق، ما أدى إلى مقتل 22 شخصاً من أبناء العائلة.

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أخبار فلسطين اليوم, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, تقارير سبوتنيك