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https://arabic.sputniknews.com/20220614/فنانة-فلسطينية-تجسد-بلوحاتها-فقدان-عائلتها-في-الحرب-الأخيرة-على-قطاع-غزة--1063550471.html
فنانة فلسطينية تجسد بلوحاتها فقدان عائلتها في الحرب الأخيرة على قطاع غزة
فنانة فلسطينية تجسد بلوحاتها فقدان عائلتها في الحرب الأخيرة على قطاع غزة
9 لوحات تلخص أبرز ما حدث مع الفنانة التشكيلية زينب القولق من مدينة غزة، قبل وبعد قصف منزلها من الطائرات الإسرائيلية أثناء الحرب الأخيرة على قطاع غزة، وتعبر عن... 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T06:33+0000
2022-06-14T06:33+0000
أخبار فلسطين اليوم
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
تقارير سبوتنيك
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زينب فقدت 22 شخصاً من عائلتها، بمن في ذلك والدتها و3 من أشقائها في قصف شارع الوحدة في مدينة غزة، ووجدت بعد عام من الحرب طريقة للتعبير عن الأحداث التي عايشتها من خلال لوحات تجسد الألم العميق الذي يسكنها، والذكريات الجميلة التي دفنتها الصواريخ تحت الركام.يذكر أن قصف شارع الوحدة وقع في 16/5/2021، حيث شنت الطائرات الإسرائيلية الحربية صباحاً عدداً كبيراً من الغارات، وقصفت العديد من الأماكن في مدينة غزة، وفي تلك الغارات استهدفت بنايتين سكنيتان في شارع الوحدة لعائلة القولق، ما أدى إلى مقتل 22 شخصاً من أبناء العائلة.لعكلوك لـ"سبوتنيك": "اللوحات التي رسمتها القولق تجسيد لقصص إنسانية تعبر عن واقع ما جرى لزينب وكذلك لكثير من عائلات قطاع غزة، والتي فقدت أقرباءها ومنازلها خلال الحرب، لقد عشت من خلال الرسومات تلك الأيام الصعبة والمؤلمة، وأتمنى أن تصل رسائل هذه اللوحات إيلى كل العالم".يذكر أن قصف شارع الوحدة وقع في 16/5/2021، حيث شنت الطائرات الإسرائيلية الحربية صباحاً عدداً كبيراً من الغارات، وقصفت العديد من الأماكن في مدينة غزة، وفي تلك الغارات استهدفت بنايتان سكنيتين في شارع الوحدة لعائلة القولق، ما أدى إلى مقتل 22 شخصاً من أبناء العائلة.
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أخبار فلسطين اليوم, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, تقارير سبوتنيك

فنانة فلسطينية تجسد بلوحاتها فقدان عائلتها في الحرب الأخيرة على قطاع غزة

06:33 GMT 14.06.2022
© Sputnik . Ajwad Jradatفنانة فلسطينية تجسد بلوحاتها فقدان عائلتها في الحرب الأخيرة على قطاع غزة
فنانة فلسطينية تجسد بلوحاتها فقدان عائلتها في الحرب الأخيرة على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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9 لوحات تلخص أبرز ما حدث مع الفنانة التشكيلية زينب القولق من مدينة غزة، قبل وبعد قصف منزلها من الطائرات الإسرائيلية أثناء الحرب الأخيرة على قطاع غزة، وتعبر عن مشاعرها أثناء وجودها تحت الركام لأكثر من 12 ساعة.
زينب فقدت 22 شخصاً من عائلتها، بمن في ذلك والدتها و3 من أشقائها في قصف شارع الوحدة في مدينة غزة، ووجدت بعد عام من الحرب طريقة للتعبير عن الأحداث التي عايشتها من خلال لوحات تجسد الألم العميق الذي يسكنها، والذكريات الجميلة التي دفنتها الصواريخ تحت الركام.
© Sputnik . Ajwad Jradatفنانة فلسطينية تجسد بلوحاتها فقدان عائلتها في الحرب الأخيرة على قطاع غزة
فنانة فلسطينية تجسد بلوحاتها فقدان عائلتها في الحرب الأخيرة على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
فنانة فلسطينية تجسد بلوحاتها فقدان عائلتها في الحرب الأخيرة على قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat

وتقول زينب لوكالة "سبوتنيك": "لقد اخترت أن أوصل رسالتي عبر الفن، وذلك لأنه لغة عالمية لا يحتاج إلى ترجمة، وقمت برسم 9 لوحات تعبر كل منها عن ذكرى، وتجسد واقعا مؤلماً ومأساة عشتها بسبب فقدان عائلتي، وأتذكر تلك المشاهد الصعبة التي عشتها، وكيف بدأ القصف دون إنذار مسبق، وكيف بقيت 12 ساعة تحت الأنقاض، لأكون الناجية الوحيدة وشاهدة بلوحاتي على ما جرى لعائلتي".

© Sputnik . Ajwad Jradatفنانة فلسطينية تجسد بلوحاتها فقدان عائلتها في الحرب الأخيرة على قطاع غزة
فنانة فلسطينية تجسد بلوحاتها فقدان عائلتها في الحرب الأخيرة على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
فنانة فلسطينية تجسد بلوحاتها فقدان عائلتها في الحرب الأخيرة على قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
يذكر أن قصف شارع الوحدة وقع في 16/5/2021، حيث شنت الطائرات الإسرائيلية الحربية صباحاً عدداً كبيراً من الغارات، وقصفت العديد من الأماكن في مدينة غزة، وفي تلك الغارات استهدفت بنايتين سكنيتان في شارع الوحدة لعائلة القولق، ما أدى إلى مقتل 22 شخصاً من أبناء العائلة.لعكلوك لـ"سبوتنيك": "اللوحات التي رسمتها القولق تجسيد لقصص إنسانية تعبر عن واقع ما جرى لزينب وكذلك لكثير من عائلات قطاع غزة، والتي فقدت أقرباءها ومنازلها خلال الحرب، لقد عشت من خلال الرسومات تلك الأيام الصعبة والمؤلمة، وأتمنى أن تصل رسائل هذه اللوحات إيلى كل العالم".
© Sputnik . Ajwad Jradatفنانة فلسطينية تجسد بلوحاتها فقدان عائلتها في الحرب الأخيرة على قطاع غزة
فنانة فلسطينية تجسد بلوحاتها فقدان عائلتها في الحرب الأخيرة على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
فنانة فلسطينية تجسد بلوحاتها فقدان عائلتها في الحرب الأخيرة على قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
يذكر أن قصف شارع الوحدة وقع في 16/5/2021، حيث شنت الطائرات الإسرائيلية الحربية صباحاً عدداً كبيراً من الغارات، وقصفت العديد من الأماكن في مدينة غزة، وفي تلك الغارات استهدفت بنايتان سكنيتين في شارع الوحدة لعائلة القولق، ما أدى إلى مقتل 22 شخصاً من أبناء العائلة.
© Sputnik . Ajwad Jradatفنانة فلسطينية تجسد بلوحاتها فقدان عائلتها في الحرب الأخيرة على قطاع غزة
فنانة فلسطينية تجسد بلوحاتها فقدان عائلتها في الحرب الأخيرة على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
فنانة فلسطينية تجسد بلوحاتها فقدان عائلتها في الحرب الأخيرة على قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
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