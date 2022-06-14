https://arabic.sputniknews.com/20220614/قراصنة-إيرانيون-ينتحلون-شخصية-لواء-إسرائيلي-رفيع-ويتسببون-بأزمة--1063593238.html
قراصنة إيرانيون ينتحلون شخصية لواء إسرائيلي رفيع ويتسببون بأزمة
قراصنة إيرانيون ينتحلون شخصية لواء إسرائيلي رفيع ويتسببون بأزمة
اخترق قراصنة إيرانيون بريد لواء احتياط في الجيش الإسرائيلي، وانتحلوا شخصيته وحاولوا تنفيذ هجمات إلكترونية ضد مؤسسات سياسية وأكاديمية وتجارية رفيعة المستوى. 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T16:14+0000
2022-06-14T16:14+0000
2022-06-14T16:14+0000
رصد عسكري
العالم
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القدس – سبوتنيك. وقالت قناة "كان" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن "وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني، والسفير الأمريكي السابق في إسرائيل، ورئيس معهد أبحاث مركزي، وأكاديمي كبير في قضايا الشرق الأوسط، ونائب رئيس شركة أمنية كبرى وغيرهم، تعرضوا أيضا لهجمات اختراق إلكترونية".ويأتي هذا الإعلان بعد أسبوع واحد من إعلان السلطات الإيرانية، يوم الثلاثاء الماضي، عن أن الموساد الإسرائيلي وراء الهجوم الإلكتروني الذي طال المنظومة الداخلية لبلدية طهران قبل أيام.وقال رئيس مجلس بلدية طهران مهدي جمران، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للحرس الثوري الإيراني، إن "الموساد ومنظمة "مجاهدي خلق" وراء الهجوم الإلكتروني الذي طال المنظومة الداخلية لبلدية طهران"، مؤكدا استئناف تشغيل الأنظمة البلدية بدءا من اليوم.وأكدت منظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في بلدية طهران وقوع هجوم إلكتروني على مواقع المنظمة، واصفةً إياه بأنه "تعطيل متعمد"، أصاب النظام الداخلي للبلدية، مشيرةً إلى أن النظام توقف لبضع دقائق ونشر خلالها القراصنة "صورة مهينة".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, العالم
قراصنة إيرانيون ينتحلون شخصية لواء إسرائيلي رفيع ويتسببون بأزمة
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اخترق قراصنة إيرانيون بريد لواء احتياط في الجيش الإسرائيلي، وانتحلوا شخصيته وحاولوا تنفيذ هجمات إلكترونية ضد مؤسسات سياسية وأكاديمية وتجارية رفيعة المستوى.
القدس – سبوتنيك. وقالت قناة "كان" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن "وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني، والسفير الأمريكي السابق في إسرائيل، ورئيس معهد أبحاث مركزي، وأكاديمي كبير في قضايا الشرق الأوسط، ونائب رئيس شركة أمنية كبرى وغيرهم، تعرضوا أيضا لهجمات اختراق إلكترونية".
وأشارت القناة إلى أن "هذه المعلومات تم الكشف عنها عبر شركة (تشيك بوينت) الإسرائيلية لأمن المعلومات".
ويأتي هذا الإعلان بعد أسبوع واحد من إعلان السلطات
الإيرانية، يوم الثلاثاء الماضي، عن أن الموساد الإسرائيلي وراء الهجوم الإلكتروني الذي طال المنظومة الداخلية لبلدية طهران قبل أيام.
وقال رئيس مجلس بلدية طهران مهدي جمران، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للحرس الثوري الإيراني، إن "الموساد ومنظمة "مجاهدي خلق" وراء الهجوم الإلكتروني الذي طال المنظومة الداخلية لبلدية طهران"، مؤكدا استئناف تشغيل الأنظمة البلدية بدءا من اليوم.
وأكدت منظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في بلدية طهران وقوع هجوم إلكتروني على مواقع المنظمة
، واصفةً إياه بأنه "تعطيل متعمد"، أصاب النظام الداخلي للبلدية، مشيرةً إلى أن النظام توقف لبضع دقائق ونشر خلالها القراصنة "صورة مهينة".