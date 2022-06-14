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https://arabic.sputniknews.com/20220614/كنيسة-إنجلترا-تنتقد-خطط-الحكومة-لإرسال-مهاجرين-غير-شرعيين-إلى-رواندا-1063552346.html
كنيسة إنجلترا تنتقد خطط الحكومة لإرسال مهاجرين غير شرعيين إلى رواندا
كنيسة إنجلترا تنتقد خطط الحكومة لإرسال مهاجرين غير شرعيين إلى رواندا
انتقد قادة كنيسة إنجلترا خطط حكومة المملكة المتحدة لإرسال مهاجرين غير شرعيين إلى رواندا للخضوع لعملية معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم في المملكة المتحدة. 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T06:43+0000
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العالم
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جاء ذلك في رسالة نشرت، يوم الثلاثاء، في صحيفة "تايمز" من قبل رجال الدين كانتربري جاستن ويلبي ويورك ستيفن كوتريل، بالإضافة إلى 23 رجل دين آخر لكنيسة إنجلترا.تم توقيت نشر الرسالة ليتزامن مع البدء المخطط لبرنامج إرسال اللاجئين إلى البلد الأفريقي في يونيو/حزيران الجاري، مما تسبب في غضب بين نشطاء حقوق الإنسان، ولكن تم دعم القرار من قبل كل من المحكمة العليا في لندن ومحكمة الاستئناف. ومن المتوقع أن تغادر الرحلة الأولى إلى عاصمة رواندا كيغالي في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، لكن العدد الدقيق للمهاجرين الذين سيكونون على متن الطائرة غير معروف حتى الآن.وجاء في الرسالة: "سواء كانت أول رحلة ترحيل إلى رواندا تغادر من المملكة المتحدة اليوم أم لا، يجب أن تكون هذه السياسة وصمة عار بالنسبة لنا كدولة. هذا عار علينا، لأن تراثنا المسيحي يجب أن يلهمنا معاملة طالبي اللجوء بتعاطف وصدق وعدالة، كما فعلنا منذ قرون".تم تصميم البرنامج الجديد لحل مشكلة المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون بشكل جماعي إلى المملكة المتحدة من فرنسا، ويعبرون القناة الإنجليزية على متن قوارب مطاطية.في المجموع، تمكن 28.5 ألف طالب لجوء من الانتقال بشكل غير قانوني إلى المملكة، العام الماضي، و10 آلاف في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام. يشكل الأفغان نحو ربع المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة عن طريق البحر هذا العام، و16% من المواطنين الإيرانيين، و15% من العراقيين.
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العالم

كنيسة إنجلترا تنتقد خطط الحكومة لإرسال مهاجرين غير شرعيين إلى رواندا

06:43 GMT 14.06.2022
© AP Photo / Matt Dunham الدقات الأخيرة لساعة بيغ بن في لندن قبل التوقف لمدة 3 سنوات
 الدقات الأخيرة لساعة بيغ بن في لندن قبل التوقف لمدة 3 سنوات - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
© AP Photo / Matt Dunham
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انتقد قادة كنيسة إنجلترا خطط حكومة المملكة المتحدة لإرسال مهاجرين غير شرعيين إلى رواندا للخضوع لعملية معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم في المملكة المتحدة.
جاء ذلك في رسالة نشرت، يوم الثلاثاء، في صحيفة "تايمز" من قبل رجال الدين كانتربري جاستن ويلبي ويورك ستيفن كوتريل، بالإضافة إلى 23 رجل دين آخر لكنيسة إنجلترا.
تم توقيت نشر الرسالة ليتزامن مع البدء المخطط لبرنامج إرسال اللاجئين إلى البلد الأفريقي في يونيو/حزيران الجاري، مما تسبب في غضب بين نشطاء حقوق الإنسان، ولكن تم دعم القرار من قبل كل من المحكمة العليا في لندن ومحكمة الاستئناف. ومن المتوقع أن تغادر الرحلة الأولى إلى عاصمة رواندا كيغالي في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، لكن العدد الدقيق للمهاجرين الذين سيكونون على متن الطائرة غير معروف حتى الآن.
وجاء في الرسالة: "سواء كانت أول رحلة ترحيل إلى رواندا تغادر من المملكة المتحدة اليوم أم لا، يجب أن تكون هذه السياسة وصمة عار بالنسبة لنا كدولة. هذا عار علينا، لأن تراثنا المسيحي يجب أن يلهمنا معاملة طالبي اللجوء بتعاطف وصدق وعدالة، كما فعلنا منذ قرون".
تم تصميم البرنامج الجديد لحل مشكلة المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون بشكل جماعي إلى المملكة المتحدة من فرنسا، ويعبرون القناة الإنجليزية على متن قوارب مطاطية.
في المجموع، تمكن 28.5 ألف طالب لجوء من الانتقال بشكل غير قانوني إلى المملكة، العام الماضي، و10 آلاف في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام. يشكل الأفغان نحو ربع المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة عن طريق البحر هذا العام، و16% من المواطنين الإيرانيين، و15% من العراقيين.
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