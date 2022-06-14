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https://arabic.sputniknews.com/20220614/كيف-ردت-سكرتيرة-بايدن-الصحفية-على-الشكوك-حول-صحته-العقلية-والجسدية-1063588486.html
كيف ردت سكرتيرة بايدن الصحفية على "الشكوك" المثارة حول صحته العقلية والجسدية؟
كيف ردت سكرتيرة بايدن الصحفية على "الشكوك" المثارة حول صحته العقلية والجسدية؟
وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، مقالا يشكك في قدرة الرئيس جو بايدن البدنية على تحمل أعباء الرئاسة لفترة ثانية، بأنه "خبيث". 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T14:20+0000
2022-06-14T14:20+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
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وخلال لقاء مع "سي إن إن" ردت كارين جان بيار المتحدثة باسم البيت الأبيض على سؤال عن لياقة بايدن للمنصب بعد عام 2024، بالقول "أنت تسألني هذا السؤال! يا إلهي. إنه رئيس الولايات المتحدة! (...) لقد عدنا للتو من نيو مكسيكو. لقد عدنا للتو من كاليفورنيا. هذا ليس سؤالا يجب أن نطرحه. فقط انظر إلى العمل الذي يقوم به وانظر كيف يقدم للجمهور الأمريكي".ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن بعض الشخصيات الديمقراطية مخاوفها بشأن هذه القضية مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، لكن جان بيار وصفت تكهناتهم بأنها "لا أساس لها من الصحة".وبعد أن قال الرئيس الأمريكي (79 عاما) إنه ينوي الترشح مرة أخرى في عام 2024 وسيكون عمره 82 عاماً، واجه وابلاً من الأسئلة حول تقدمه في السن كان آخرها الأحد عندما قالت شخصيات في الحزب الديمقراطي لصحيفة نيويورك تايمز إنها قلقة من ذلك.ومما زاد الشكوك، رد فعل بايدن عندما سأله الصحفيون يوم السبت عما إذا كان سيزور السعودية أم لا، فأجاب بأنه لم يقرر بعد، ثم بدأ يشرح بعدها بـ20 ثانية فقط لماذا سيقوم بهذه الرحلة.كما تكرر تعثُّر الرئيس الأمريكي 3 مرات متفرقة وهو يصعد سلم الطائرة الرئاسية، فضلا عن ملاحظات حول خمول ملحوظ في طريقة كلامه.
https://arabic.sputniknews.com/20211117/استطلاع-تزايد-الشكوك-بشان-صحة-بايدن-العقلية-1050733204.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن

كيف ردت سكرتيرة بايدن الصحفية على "الشكوك" المثارة حول صحته العقلية والجسدية؟

14:20 GMT 14.06.2022
© AFP 2022 / SAUL LOEBالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
© AFP 2022 / SAUL LOEB
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وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، مقالا يشكك في قدرة الرئيس جو بايدن البدنية على تحمل أعباء الرئاسة لفترة ثانية، بأنه "خبيث".
وخلال لقاء مع "سي إن إن" ردت كارين جان بيار المتحدثة باسم البيت الأبيض على سؤال عن لياقة بايدن للمنصب بعد عام 2024، بالقول "أنت تسألني هذا السؤال! يا إلهي. إنه رئيس الولايات المتحدة! (...) لقد عدنا للتو من نيو مكسيكو. لقد عدنا للتو من كاليفورنيا. هذا ليس سؤالا يجب أن نطرحه. فقط انظر إلى العمل الذي يقوم به وانظر كيف يقدم للجمهور الأمريكي".
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن بعض الشخصيات الديمقراطية مخاوفها بشأن هذه القضية مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، لكن جان بيار وصفت تكهناتهم بأنها "لا أساس لها من الصحة".
الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2021
استطلاع: تزايد الشكوك بشأن صحة بايدن العقلية
17 نوفمبر 2021, 19:25 GMT
وتابعت "تلك المقالة إشاعات، إنها خبيثة. ليس هذا ما نهتم به بل بكيفية تقديمنا للشعب الأمريكي، كيف سنجعل حياتهم أفضل. هذا ما يتحدث عنه الرئيس".
وبعد أن قال الرئيس الأمريكي (79 عاما) إنه ينوي الترشح مرة أخرى في عام 2024 وسيكون عمره 82 عاماً، واجه وابلاً من الأسئلة حول تقدمه في السن كان آخرها الأحد عندما قالت شخصيات في الحزب الديمقراطي لصحيفة نيويورك تايمز إنها قلقة من ذلك.
ومما زاد الشكوك، رد فعل بايدن عندما سأله الصحفيون يوم السبت عما إذا كان سيزور السعودية أم لا، فأجاب بأنه لم يقرر بعد، ثم بدأ يشرح بعدها بـ20 ثانية فقط لماذا سيقوم بهذه الرحلة.
كما تكرر تعثُّر الرئيس الأمريكي 3 مرات متفرقة وهو يصعد سلم الطائرة الرئاسية، فضلا عن ملاحظات حول خمول ملحوظ في طريقة كلامه.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:57 GMT
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