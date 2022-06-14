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لبنان يطالب إسرائيل بوقف أي نشاط في المنطقة البحرية المتنازع عليها

لبنان يطالب إسرائيل بوقف أي نشاط في المنطقة البحرية المتنازع عليها

طالب لبنان الوسيط الأمريكي خلال اجتماعات رسمية حول مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، اليوم الثلاثاء، بأن تتوقف إسرائيل بشكل كلي عن أي نشاط في المنطقة المتنازع... 14.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-14T14:16+0000

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بيروت - سبوتنيك. وقال مصدر رسمي لوكالة "سبوتنيك": "لبنان يطلب من الأمريكيين إلزام إسرائيل بالتوقف الكلي عن أي نشاط استثماري أو غير استثماري في المنطقة المتنازع عليها ما بين الخط 23 والخط 29".المصدر نفسه، الذي لم يذكر اسمه، قال سابقا لـ"سبوتنيك"، إن المفاوضات جرت بشكل جيد خلال اجتماعات الحكومة اليوم مع المفاوض الأمريكي آموس هوكشتاين، واصفا إياها بـ"البناءة والمفيدة".وأعلنت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، اليوم، تسليم الوسيط الأمريكي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، الموقف الموحّد بشأن مسألة الترسيم، مؤكدة أن "مصلحة لبنان تقتضي البدء في عملية التنقيب عن النفط من دون التخلي عن ثروات البلاد".وأصدرت رئاسة الحكومة بيانا، أوضحت فيه أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتمع مع الوسيط الأمريكي بحضور سفيرة الولايات المتحدة دوروثي شيا، حيث "تبلّغ الموفد الأمريكي الموقف اللبناني الموّحد من مسألة ترسيم الحدود والحرص على استمرار الوساطة الأمريكية".وأكد مصدر رسمي لبناني لوكالة "سبوتنيك" سابقا، أن بيروت تتقدم للمرة الأولى بتصور خطي للوفد الأمريكي بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل والذي يحظى بموافقة رئيس الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة اللبنانية.فيما أكدت إسرائيل الأربعاء الماضي، أنها لن تجري تنقيبا عن الغاز في المنطقة البحرية المتنازع عليها مع لبنان، بعدما بدأت في وقت سابق تثبيت موقع سفينة وحدة إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتخزينه "إنرجان باور" في حقل كاريش، وهو الحقل المتنازع عليه بين البلدين.

https://arabic.sputniknews.com/20220614/مصدر-لبناني-رسمي-أجواء-الاجتماعات-مع-الوسيط-الأمريكي-كانت-بناءة-ومفيدة-1063565006.html

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