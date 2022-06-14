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https://arabic.sputniknews.com/20220614/لعمامرة-يجب-حماية-العلاقات-المتوسطية-من-السياسات-غير-المسؤولة-1063548143.html
لعمامرة: يجب حماية العلاقات المتوسطية من السياسات غير المسؤولة
لعمامرة: يجب حماية العلاقات المتوسطية من السياسات غير المسؤولة
تلقى وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان العمامرة اتصالا هاتفيا من نظيرته كاثرين كولونا، في أول اتصال بين الطرفين منذ التعديل الحكومي الأخير في فرنسا... 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T01:55+0000
2022-06-14T01:55+0000
رمطان لعمامرة
أخبار فرنسا
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الجزائر - سبوتنيك. وأتاح هذا التواصل الأول، حسب بيان وزارة الخارجية "تسليط الضوء على جودة وكثافة العلاقات الجزائرية الفرنسية، بالإضافة إلى المواعيد النهائية المتاحة لضمان تحفيزها في عدة مجالات."وبحسب البيان، ناقش رئيسا الدبلوماسية في البلدين، "القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الدولي والإقليمي، واتفقوا بشأنها على تكثيف المشاورات".على صعيد آخر، شدد لعمامرة على "تمسك الجزائر بامتثال العلاقات بين الشركاء في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​ للشرعية الدولية، وحمايتها من أي تأزم نتيجة سياسات غير المسؤولة للهروب إلى الأمام".وتعرف العلاقات الجزائرية الفرنسية، عودة تدريجية بعد أشهر من أزمات متعددة، أدت إلى غلق الجزائر لمجالها الجوي أمام الطيران العسكري الفرنسي.
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رمطان لعمامرة, أخبار فرنسا

لعمامرة: يجب حماية العلاقات المتوسطية من السياسات غير المسؤولة

01:55 GMT 14.06.2022
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رمطان لعمامرة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
© Sputnik . Виталий Белоусов
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تلقى وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان العمامرة اتصالا هاتفيا من نظيرته كاثرين كولونا، في أول اتصال بين الطرفين منذ التعديل الحكومي الأخير في فرنسا .
الجزائر - سبوتنيك. وأتاح هذا التواصل الأول، حسب بيان وزارة الخارجية "تسليط الضوء على جودة وكثافة العلاقات الجزائرية الفرنسية، بالإضافة إلى المواعيد النهائية المتاحة لضمان تحفيزها في عدة مجالات."
وفي هذا الصدد، شدد الوزيران على ضرورة "مواصلة الجهود لترجمة التوجهات الاستراتيجية للرئيسين عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون، بهدف بناء شراكة متوازنة ومفيدة للطرفين على أساس الاحترام المتبادل والتعاون المثمر."
وبحسب البيان، ناقش رئيسا الدبلوماسية في البلدين، "القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الدولي والإقليمي، واتفقوا بشأنها على تكثيف المشاورات".
على صعيد آخر، شدد لعمامرة على "تمسك الجزائر بامتثال العلاقات بين الشركاء في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​ للشرعية الدولية، وحمايتها من أي تأزم نتيجة سياسات غير المسؤولة للهروب إلى الأمام".
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وتعرف العلاقات الجزائرية الفرنسية، عودة تدريجية بعد أشهر من أزمات متعددة، أدت إلى غلق الجزائر لمجالها الجوي أمام الطيران العسكري الفرنسي.
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