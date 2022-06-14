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محمد بن راشد يوجه بتوزيع 3 ملايين كتاب على طلاب المدارس في الدول العربية
محمد بن راشد يوجه بتوزيع 3 ملايين كتاب على طلاب المدارس في الدول العربية
أصدر محمد بن راشد، حاكم دبي ونائب الرئيس الإماراتي، توجيها يهدف إلى دعم القراءة في الوطن العربي يتضمن توزيع 3 ملايين كتاب على طلاب المدارس في الدول العربية. 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T20:56+0000
2022-06-14T20:56+0000
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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جاء ذلك عقب افتتاح مكتبة محمد بن راشد في دبي، التي تضم أكثر من مليون و100 ألف من الكتب الرقمية والورقية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الثلاثاء.وقال محمد بن راشد إن المكتبة سيكون لها تأثير على المنطقة العربية بأسرها وستساهم في إثراء الثقافة العربية والعالمية.وأكد ابن راشد على أهمية الكتاب والقراءة للأجيال الجديدة، مشيرا إلى أن دولة الإمارات لديها مسابقة للقراءة تشمل 22 مليون طالب عربي، إضافة إلى أحدث مكتبة عربية.يذكر أن مكتبة محمد بن راشد تضم 9 مكتبات تخصصية تشمل المكتبة العامة ومكتبة الشباب ومكتبة الإمارات ومكتبة الطفل ومكتب الخرائط والأطلس ومكتبة المجموعات الخاصة ومكتبة الأعمال ومكتبة الفنون والإعلام ومكتبة الدوريات.
https://arabic.sputniknews.com/20200417/الأول-من-نوعه-عربيا-الإمارات-تطلق-مهرجان-القراءة-الافتراضي-1045201456.html
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منوعات, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

محمد بن راشد يوجه بتوزيع 3 ملايين كتاب على طلاب المدارس في الدول العربية

20:56 GMT 14.06.2022
© AFP 2022 / -حاكم إمارة دبي، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء في الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم إمارة دبي، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء في الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
© AFP 2022 / -
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أصدر محمد بن راشد، حاكم دبي ونائب الرئيس الإماراتي، توجيها يهدف إلى دعم القراءة في الوطن العربي يتضمن توزيع 3 ملايين كتاب على طلاب المدارس في الدول العربية.
جاء ذلك عقب افتتاح مكتبة محمد بن راشد في دبي، التي تضم أكثر من مليون و100 ألف من الكتب الرقمية والورقية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الثلاثاء.
وقال محمد بن راشد إن المكتبة سيكون لها تأثير على المنطقة العربية بأسرها وستساهم في إثراء الثقافة العربية والعالمية.
وأكد ابن راشد على أهمية الكتاب والقراءة للأجيال الجديدة، مشيرا إلى أن دولة الإمارات لديها مسابقة للقراءة تشمل 22 مليون طالب عربي، إضافة إلى أحدث مكتبة عربية.
معرض الكتاب في الشارقة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2020
الأول من نوعه عربيا... الإمارات تطلق مهرجان القراءة الافتراضي
17 أبريل 2020, 14:54 GMT
يذكر أن مكتبة محمد بن راشد تضم 9 مكتبات تخصصية تشمل المكتبة العامة ومكتبة الشباب ومكتبة الإمارات ومكتبة الطفل ومكتب الخرائط والأطلس ومكتبة المجموعات الخاصة ومكتبة الأعمال ومكتبة الفنون والإعلام ومكتبة الدوريات.
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