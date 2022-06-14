https://arabic.sputniknews.com/20220614/محمد-هنيدي-يروي-لحظات-الهلع-إثر-حريق-كبير-في-شقته-صور-1063577358.html
محمد هنيدي يروي لحظات الهلع إثر حريق كبير في شقته... صور
محمد هنيدي يروي لحظات الهلع إثر حريق كبير في شقته... صور
نجا الفنان المصري الكوميدي، محمد هنيدي، من حريق كبير اندلع داخل منزله بشكل مفاجئ. 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T12:33+0000
2022-06-14T12:33+0000
2022-06-14T12:33+0000
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ونشر هنيدي صورا من الحريق بعد إخماده من جانب رجال الإطفاء، وكتب معها: "بيتي ولع فجأة، ولكن الحمد لله إن ربنا حفظنا وحفظ الأسرة، وإنها جت على قد كده واستطعنا أن نخمد الحريق مبكرا".وعن تفاصيل الحادث، قال محمد هنيدي في تصريحات لموقع "مصراوي"، إن الحريق نشب عقب انفجار جهاز تكييف الهواء، وأنه كان وأسرته يجلسون وفجأة وجدوا دخان يخرج من الغرفة.وطمأن هنيدي محبيه أنه وأسرته بخير بعد الحريق، وأن الله تعالى نجاهم.يشار إلى أن محمد هنيدي بدأ قبل أشهر في تصوير أحدث أفلامه السينمائية، الذي يحمل اسما مبدئيا هو "الجواهرجي"، وتشاركه البطولة الفنانة، منى زكي.وكان آخر أعمال هنيدي الفنية فيلم "النمس والإنس"، وهو من إخراج شريف عرفة، ويشارك في بطولته منة شلبي وعمرو عبد الجيل وبيومي فؤاد وصابرين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الفنانين في مصر, مجتمع, منوعات
محمد هنيدي يروي لحظات الهلع إثر حريق كبير في شقته... صور
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نجا الفنان المصري الكوميدي، محمد هنيدي، من حريق كبير اندلع داخل منزله بشكل مفاجئ.
ونشر هنيدي صورا من الحريق بعد إخماده من جانب رجال الإطفاء، وكتب معها: "بيتي ولع فجأة، ولكن الحمد لله إن ربنا حفظنا وحفظ الأسرة، وإنها جت على قد كده واستطعنا أن نخمد الحريق مبكرا".
وعن تفاصيل الحادث، قال محمد هنيدي في تصريحات لموقع "مصراوي"
، إن الحريق نشب عقب انفجار جهاز تكييف الهواء، وأنه كان وأسرته يجلسون وفجأة وجدوا دخان يخرج من الغرفة.
وطمأن هنيدي محبيه أنه وأسرته بخير بعد الحريق، وأن الله تعالى نجاهم.
يشار إلى أن محمد هنيدي بدأ قبل أشهر في تصوير أحدث أفلامه السينمائية، الذي يحمل اسما مبدئيا هو "الجواهرجي"، وتشاركه البطولة الفنانة، منى زكي.
وكان آخر أعمال هنيدي الفنية فيلم "النمس والإنس"، وهو من إخراج شريف عرفة، ويشارك في بطولته منة شلبي وعمرو عبد الجيل وبيومي فؤاد وصابرين.