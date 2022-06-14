https://arabic.sputniknews.com/20220614/مساعد-الرئيس-الروسي-بوتين-أجرى-140-محادثة-هاتفية-مع-نحو-40-زعيما-منذ-بداية-العام-1063589408.html

مساعد الرئيس الروسي: بوتين أجرى 140 محادثة هاتفية مع نحو 40 زعيما منذ بداية العام

مساعد الرئيس الروسي: بوتين أجرى 140 محادثة هاتفية مع نحو 40 زعيما منذ بداية العام

أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الثلاثاء، أن المحادثات الهاتفية بين الرئيس فلاديمير بوتين وزعماء العالم، أصبحت أمراً مطلوباً في الآونة الأخيرة،... 14.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-14T14:37+0000

2022-06-14T14:37+0000

2022-06-14T14:37+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

فلاديمير بوتين

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موسكو - سبوتنيك. وقال أوشاكوف للصحفيين: "بالنظر إلى الظروف الحالية، ومع أخذ الوضع الدولي في الاعتبار، فإن صيغة المحادثات عبر الهاتف أصبحت الأكثر طلبًا في الوقت الراهن. لم تمر سوى ستة أشهر منذ بداية العام، أجرى خلالها بوتين بالفعل حوالي 140 محادثة هاتفية مع أكثر من 40 قائداً. وبصورة أدق، تحدث 47 أو 48 زعيماً أجنبيا مع بوتين، خلال خمسة أشهر ونصف الشهر".وأضاف: "ومن المثير للفضول أكثر، أنه منذ بداية العام، بما في ذلك وفي سياق العملية العسكرية الخاصة، تم إجراء العديد من الاتصالات الشخصية بين رئيسنا وقادة الدول الأجنبية الذين أتوا إلى موسكو، من إيران والأرجنتين، فرنسا، كازاخستان، البرازيل، بيلاروس، وبشكل متكرر، أذربيجان، باكستان، طاجيكستان، قرغيزستان، السنغال"، مشيرا إلى أن الاتصالات مع السنغال مهمة للغاية حيث أن الدولة تترأس الاتحاد الأفريقي.وقال أوشاكوف: "عمليا تدوم جميع محادثات الرئيس بوتين مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أكثر من ساعة".وكشف أوشاكوف، أن "على جدول الأعمال عقد القمة القادمة بين روسيا - أفريقيا. الآن نتحدث حول كيف يمكن أن يكون الأمر أفضل ومتى يمكن تنظيمه".وبخصوص المفاوضات أشار أوشاكوف للصحفيين إلى أن الجانب الأوكراني لم يرد على مشروع اتفاق السلام، الذي سلمه الجانب الروسي إلى ممثلي كييف في 15 نيسان/ أبريل.وأعرب مساعد الرئيس الروسي لشؤون السياسة الدولية عن اندهاش بلاده من الصمت الغربي إزاء قصف دونيتسك.وقال أوشاكوف: "بعد ذلك، ربما كانت هناك محادثات هاتفية غير رسمية، لكنها لم تكن على مستوى الوفود، بل على مستوى بعض الممثلين، وانتهي الأمر".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220503/إعلام-المحادثة-الهاتفية-بين-ماكرون-وبوتين-تستمر-لأكثر-من-ساعتين-1061815868.html

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روسيا, فلاديمير بوتين