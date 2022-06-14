https://arabic.sputniknews.com/20220614/مصدر-لبناني-رسمي-أجواء-الاجتماعات-مع-الوسيط-الأمريكي-كانت-بناءة-ومفيدة-1063565006.html

مصدر لبناني رسمي: أجواء الاجتماعات مع الوسيط الأمريكي كانت بناءة ومفيدة

مصدر لبناني رسمي: أجواء الاجتماعات مع الوسيط الأمريكي كانت بناءة ومفيدة

أكد مصدر لبناني رسمي أن أجواء الاجتماعات بين الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين والحكومة اللبنانية كانت "مفيدة وبناءة". 14.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-14T10:04+0000

2022-06-14T10:04+0000

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العالم العربي

لبنان

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بيروت - سبوتنيك. وكشف المصدر في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء، أن "أجواء الاجتماعات مع هوكشتاين بناءة ومفيدة وقد وعدنا بالعودة إلى لبنان بأسرع وقت ممكن".وقال المصدر عقب الاجتماعات التي جرت اليوم مع كل من الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، "لا معادلة اسمها حقل قانا مقابل حقل كاريش ولبنان يدافع عن حقوقه ولا يريد أن يعتدي على حقوق الآخرين".ثم أضاف، "لبنان أضاع الكثير من السنوات وآن الأوان لأن يضع نفسه على طريق الاستكشاف والتنقيب والاستخراج بأسرع وقت ممكن".وكانت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، قد أعلنت اليوم الثلاثاء، "تسليم الوسيط الأمريكي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، الموقف الموحّد بشأن مسألة الترسيم".وأضافت أنه "تم إبلاغ الموفد الأمريكي الموقف اللبناني الموّحد من مسألة ترسيم الحدود والحرص على استمرار الوساطة الأمريكية"، مشيرة إلى أنه تم التأكيد أن "مصلحة لبنان العليا تقتضي البدء في عملية التنقيب عن النفط من دون التخلي عن حق لبنان بثرواته كافة".

https://arabic.sputniknews.com/20220614/لبنان-يسلم-الوسيط-الأمريكي-موقفه-الموحد-من-مسألة-ترسيم-الحدود-مع-إسرائيل-1063561724.html

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