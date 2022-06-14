https://arabic.sputniknews.com/20220614/مصر-الأرصاد-الجوية-تكشف-أسباب-انكسار-الموجة-الحارة-1063596881.html
مصر... الأرصاد الجوية تكشف أسباب انكسار الموجة الحارة
مصر... الأرصاد الجوية تكشف أسباب انكسار الموجة الحارة
كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أسباب انكسار الموجة الحارة واعتدال الطقس خلال الفترة الحالية في البلاد. 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T16:50+0000
2022-06-14T16:50+0000
2022-06-14T16:50+0000
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وقالت المسؤولة في هيئة الأرصاد، إن اعتدال الطقس يعود لتأثر البلاد بامتداد العروض الوسطى والمرتفع الآزوري الذي يجلب كتل هوائية من البحر المتوسط وجنوب أوروبا، بجانب وجود امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.وأوضحت أن هذين العاملين يساعدان في تراجع درجات الحرارة وانكسار الموجات الحارة، بحسب موقع "مصراوي".وذكرت منار غانم أن درجات الحرارة ستظل منخفضة حتى نهاية الأسبوع الجاري، لتكون حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام.وأشارت إلى أن درجات الحرارة يوم غد الأربعاء، على القاهرة الكبرى ستتراوح بين 33 و34 درجة نهارا.وعلى السواحل الشمالية ستتراوح درجات الحرارة بين 27 و28، بينما ستثل إلى 35 درجة بمحافظات شمال الصعيد.
https://arabic.sputniknews.com/20220613/تصل-إلى-46-درجة-الجزائر-تحذر-مواطنيها-من-ارتفاع-قياسي-في-الحرارة-1063509211.html
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مصر الآن
مصر... الأرصاد الجوية تكشف أسباب انكسار الموجة الحارة
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كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أسباب انكسار الموجة الحارة واعتدال الطقس خلال الفترة الحالية في البلاد.
وقالت المسؤولة في هيئة الأرصاد، إن اعتدال الطقس يعود لتأثر البلاد بامتداد العروض الوسطى والمرتفع الآزوري الذي يجلب كتل هوائية من البحر المتوسط وجنوب أوروبا، بجانب وجود امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.
وأوضحت أن هذين العاملين يساعدان في تراجع درجات الحرارة وانكسار الموجات الحارة، بحسب موقع "مصراوي"
.
وذكرت منار غانم أن درجات الحرارة ستظل منخفضة حتى نهاية الأسبوع الجاري، لتكون حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام.
وأشارت إلى أن درجات الحرارة يوم غد الأربعاء، على القاهرة الكبرى ستتراوح بين 33 و34 درجة نهارا.
وعلى السواحل الشمالية ستتراوح درجات الحرارة بين 27 و28، بينما ستثل إلى 35 درجة بمحافظات شمال الصعيد.