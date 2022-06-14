https://arabic.sputniknews.com/20220614/مصر-تحذيرات-رسمية-من-17-دواء-مغشوشا-وغير-مطابق-للمواصفات-1063562562.html

مصر... تحذيرات رسمية من 17 دواء مغشوشا وغير مطابق للمواصفات

مصر... تحذيرات رسمية من 17 دواء مغشوشا وغير مطابق للمواصفات

أصدرت هيئة الدواء المصرية تحذيرات من 17 دواءً مغشوشا موجودا في الأسواق بعضها للأطفال ومرضى الكلى. 14.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-14T09:28+0000

2022-06-14T09:28+0000

2022-06-14T09:28+0000

مصر

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ومنذ بداية العام الحالي 2022، أصدرت الهيئة التابعة لمجلس الوزراء منشورات متعددة تحذر من أدوية مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات، وفق "مصراوي".وتضمنت التحذيرات دواء-AMIN G INFUSION (بان أمين جى)، الذي وجهت هيئة الدواء بضبطه وتحريزه كونه صادر له عدم مطابقة نهائية من معاملها، وهو مخصص لمرضى الكلى بتقليل أعراض زيادة اليوريا في الدم.كما حذرت الهيئة من عبوات مغشوشة ومقلدة من عقار "Rhophalc 300 injection"، ويعطى للنساء الحوامل في حالات بينها الحمل خارج الرحم والإجهاض.كما وجهت الهيئة بضبط وتحريز منتج أميوجارد أكياس، والذي تم تداوله دون الحصول على موافقة هيئة سلامة الغذاء بما يترتب عليه إلغاء التسجيل له، ويستخدم في تقوية المناعة عند الأطفال وعلاج النزلات المعوية.وصدر قرار مماثل من الهيئة فيما يخص مستحضر GWNTADERM 1 mg topical cream، كونه صادر له عدم مطابقة نهائية من معاملها، وهو كريم يستخدم كمضاد حيوي لعلاج الالتهابات والأمراض الجلدية والقضاء على الميكروبات المسببة للأمراض.منتجات العناية بالبشرة لم تغب عن قائمة التحذيرات، بما في ذلك عبوات مقلدة ومغشوشة من مستحضر "بيبانثين لوشن" للعناية اليومية بالبشرة المعرضة للإجهاد اليومي.كما صدر عدم مطابقة نهائية من معامل هيئة الدواء المصرية لمستحضر DINCEDATRIC ANTI SEPTIC 10%الذي يستخدم في تعقيم الجروح ما استدعى إصدار قرار بضبط وتحريز عبواته.وبالمثل، صدر القرار ذاته بالنسبة لمستحضر "DINCEDATRIC ANTI SEPTIC 7.5% والذي صدر له أيضا عدم مطابقة نهائية.كما وجهت الهيئة بضبط العبوات المغشوشة من قطرة العين توبراديكس، والتي تستخدم لعلاج العدوى البكتيرية المختلفة التي قد تصيب القرنية.ووجهت في ذات السياق بضبط العبوات المغشوشة من مستحضر UNICTAM 1500 mg vial ويستخدم كمضاد حيوي للعلاج والوقاية من عدوى الأنف والأذن والحنجرة والتهاب الجيوب الأنفية والالتهاب الحاد للأذن الوسطى.كذلك، رصدت الهيئة تداول عبوات مغشوشة من دواء "Somazina 100 mg/ml oral drops 30 ml"والذي يشخص لعلاج مشكلات ضعف الذاكرة، وقلة الانتباه وتشتته واضطرابات السلوك عند الأطفال.ووجهت الهيئة أيضا، بسحب العبوات مغشوشة لدواء "CEFTRIAXONE 1000 MG I.M VIAL"، ويستخدم كمضاد حيوي جرثومي شهير للأطفال والبالغين، لعلاج التهاب السحايا، والالتهاب الرئوي، والتهاب عنق الرحم.كما اتخذت ذات القرار فيما يتعلق بمستحضر "Xoraxon 1g Vial"، وهو مضاد حيوي واسع الفعالية.ووجهت هيئة الدواء المصرية بضبط عبوات مغشوشة من مستحضر "Cipralex 10 mg"يستخدم في علاج اضطرابات الاكتئاب، والوسواس القهري، والأرق، وأعراض الدورة الشهرية.وطالبت بضبط وتحريز عبوات مغشوشة ومقلدة من مستحضر "PERFORMA EXTRA STRENGTH 5%"، ويستخدم البخاخ موضعياً، لإعادة نمو الشعر.وكذلك كان الحال بالنسبة لمستحضرات LORIANO TRIPLE NUTRITION وLORIANO TRIPLE NUTRITION وLORIANO HAIR BALSAM WITH KERATIN، والمخصصة لتغذية الشعر والعناية به، لكون تلك المستحضرات صادر لها عدم مطابقة نهائية من قبل هيئة الدواء المصرية.ووجهت الهيئة أيضا بضبط وتحريز العبوات المغشوشة من "Fortamind ( citicoline 100mg/ml ) 30ml Oral solution"، والذي يستخدم في علاج الحالات المرتبطة بالأمراض العصبية بما في ذلك مرض ألزهايمر وغيره من أمراض الشيخوخة والخرف.كما طالبت بضبط وتحريز عبوات المستحضر البيطري ERYTHROROUS W.S.P"، لكونه صادر له عدم مطابقة نهائية من معامل هيئة الدواء المصرية.

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