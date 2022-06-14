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مصر… وزارة الثقافة تستعيد لوحة فنية مفقودة منذ نصف قرن
مصر… وزارة الثقافة تستعيد لوحة فنية مفقودة منذ نصف قرن
أعلنت وزارة الثقافة المصرية استعادة لوحة فنية مفقودة منذ نحو نصف قرن للفنان التشكيلي المصري عبد الهادي الجزار. 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T19:40+0000
2022-06-14T19:40+0000
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واختفت اللوحة من وزارة الثقافة منذ عام 1971 بحسب بيان حصلت عليه "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أشار إلى أن وزارة الثقافة أصدرت تحذيرا بشأنها وحظرت تداولها باعتبارها من مقتنيات الدولة المصرية.وتقول وزارة الثقافة إن هذه اللوحة تمثل جزءا أصيلا من الثقافة والتراث المصري وجزءا من الحركة التشكيلية المصرية.ولفت البيان إلى أن اللوحة كانت لدى أحد الأشخاص الذي تواصل مع ابنة الفنان عبد الهادي الجزار لإعادتها، مشيرا إلى أنه تم استعادتها والتأكد من أنها اللوحة الأصلية بأجهزة الفحص الحديثة.وأوضح البيان أن أجهزة الفحص أكدت أن اللوحة أصلية ويرجع تاريخها إلى عام 1964.
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منوعات, مصر

مصر… وزارة الثقافة تستعيد لوحة فنية مفقودة منذ نصف قرن

19:40 GMT 14.06.2022
© Photo / Egyptian Ministry of Cultureوزارة الثقافة المصرية تستعيد لوحة مفقودة منذ نصف قرن
وزارة الثقافة المصرية تستعيد لوحة مفقودة منذ نصف قرن - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
© Photo / Egyptian Ministry of Culture
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أعلنت وزارة الثقافة المصرية استعادة لوحة فنية مفقودة منذ نحو نصف قرن للفنان التشكيلي المصري عبد الهادي الجزار.
واختفت اللوحة من وزارة الثقافة منذ عام 1971 بحسب بيان حصلت عليه "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أشار إلى أن وزارة الثقافة أصدرت تحذيرا بشأنها وحظرت تداولها باعتبارها من مقتنيات الدولة المصرية.
© Photo / Egyptian Ministry of Cultureوزارة الثقافة المصرية تستعيد لوحة مفقودة منذ نصف قرن
وزارة الثقافة المصرية تستعيد لوحة مفقودة منذ نصف قرن - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
وزارة الثقافة المصرية تستعيد لوحة مفقودة منذ نصف قرن
© Photo / Egyptian Ministry of Culture
وتقول وزارة الثقافة إن هذه اللوحة تمثل جزءا أصيلا من الثقافة والتراث المصري وجزءا من الحركة التشكيلية المصرية.
© Photo / Egyptian Ministry of Cultureوزارة الثقافة المصرية تستعيد لوحة مفقودة منذ نصف قرن
وزارة الثقافة المصرية تستعيد لوحة مفقودة منذ نصف قرن - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
وزارة الثقافة المصرية تستعيد لوحة مفقودة منذ نصف قرن
© Photo / Egyptian Ministry of Culture
ولفت البيان إلى أن اللوحة كانت لدى أحد الأشخاص الذي تواصل مع ابنة الفنان عبد الهادي الجزار لإعادتها، مشيرا إلى أنه تم استعادتها والتأكد من أنها اللوحة الأصلية بأجهزة الفحص الحديثة.
وأوضح البيان أن أجهزة الفحص أكدت أن اللوحة أصلية ويرجع تاريخها إلى عام 1964.
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