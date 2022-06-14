https://arabic.sputniknews.com/20220614/مصر-وزارة-الثقافة-تستعيد-لوحة-فنية-مفقودة-منذ-نصف-قرن-1063605081.html
مصر… وزارة الثقافة تستعيد لوحة فنية مفقودة منذ نصف قرن
مصر… وزارة الثقافة تستعيد لوحة فنية مفقودة منذ نصف قرن
أعلنت وزارة الثقافة المصرية استعادة لوحة فنية مفقودة منذ نحو نصف قرن للفنان التشكيلي المصري عبد الهادي الجزار. 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T19:40+0000
2022-06-14T19:40+0000
2022-06-14T19:40+0000
منوعات
مصر
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واختفت اللوحة من وزارة الثقافة منذ عام 1971 بحسب بيان حصلت عليه "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أشار إلى أن وزارة الثقافة أصدرت تحذيرا بشأنها وحظرت تداولها باعتبارها من مقتنيات الدولة المصرية.وتقول وزارة الثقافة إن هذه اللوحة تمثل جزءا أصيلا من الثقافة والتراث المصري وجزءا من الحركة التشكيلية المصرية.ولفت البيان إلى أن اللوحة كانت لدى أحد الأشخاص الذي تواصل مع ابنة الفنان عبد الهادي الجزار لإعادتها، مشيرا إلى أنه تم استعادتها والتأكد من أنها اللوحة الأصلية بأجهزة الفحص الحديثة.وأوضح البيان أن أجهزة الفحص أكدت أن اللوحة أصلية ويرجع تاريخها إلى عام 1964.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, مصر
مصر… وزارة الثقافة تستعيد لوحة فنية مفقودة منذ نصف قرن
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أعلنت وزارة الثقافة المصرية استعادة لوحة فنية مفقودة منذ نحو نصف قرن للفنان التشكيلي المصري عبد الهادي الجزار.
واختفت اللوحة من وزارة الثقافة منذ عام 1971 بحسب بيان حصلت عليه "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أشار إلى أن وزارة الثقافة أصدرت تحذيرا بشأنها وحظرت تداولها باعتبارها من مقتنيات الدولة
المصرية.
وتقول وزارة الثقافة إن هذه اللوحة تمثل جزءا أصيلا من الثقافة والتراث المصري وجزءا من الحركة التشكيلية المصرية.
ولفت البيان إلى أن اللوحة كانت لدى أحد الأشخاص الذي تواصل مع ابنة الفنان عبد الهادي الجزار لإعادتها، مشيرا إلى أنه تم استعادتها والتأكد من أنها اللوحة الأصلية
بأجهزة الفحص الحديثة.
وأوضح البيان أن أجهزة الفحص أكدت أن اللوحة أصلية ويرجع تاريخها
إلى عام 1964.