https://arabic.sputniknews.com/20220614/مطلوب-حماية-دونيتسك-من-الإرهاب-الأوكراني-لا-بد-من-تقديم-قوات-روسية-إضافية-1063566953.html
مطلوب حماية دونيتسك من الإرهاب الأوكراني... لا بد من تقديم قوات روسية إضافية
مطلوب حماية دونيتسك من الإرهاب الأوكراني... لا بد من تقديم قوات روسية إضافية
عبر مسؤول برلماني روسي عن اعتقاده بأن روسيا ستستجيب لمناشدة رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية. 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T10:36+0000
2022-06-14T10:36+0000
2022-06-14T10:36+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وكان رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، قد أعلن أن الجمهورية تطلب من روسيا قوات إضافية لمواجهة عمليات القصف التي تستهدف مدينة دونيتسك من قبل القوات الأوكرانية.وبدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/ شباط 2022. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الهدف الرئيسي المطلوب تحقيقه خلال العملية تحرير منطقة دونباس.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
مطلوب حماية دونيتسك من الإرهاب الأوكراني... لا بد من تقديم قوات روسية إضافية
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عبر مسؤول برلماني روسي عن اعتقاده بأن روسيا ستستجيب لمناشدة رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية.
وكان رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، قد أعلن أن الجمهورية تطلب من روسيا قوات إضافية لمواجهة عمليات القصف التي تستهدف مدينة دونيتسك من قبل القوات الأوكرانية.
أعلن السيناتور فلاديمير جاباروف، النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الخارجية في الغرفة العليا للبرلمان الروسي، عبر حسابه في تلغرام: يؤكد القصف البربري على دونيتسك أن السلطة الأوكرانية الحالية تسعى إلى إبادة سكان دونباس. كلي ثقة بأنه لا بد من الاستجابة لمناشدة رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية بوشيلين الذي طلب المساعدة لحماية سكان الجمهورية من الإرهابيين الأوكرانيين.
وبدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/ شباط 2022. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الهدف الرئيسي المطلوب تحقيقه خلال العملية تحرير منطقة دونباس.