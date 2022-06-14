عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220614/معلومات-عن-القوات-البحرية-الإسرائيلية-1063594756.html
معلومات عن القوات البحرية الإسرائيلية
معلومات عن القوات البحرية الإسرائيلية
تسبب الخلاف على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل في توتر العلاقات بين الجانبين خاصة بعدما أرسلت إسرائيل سفينة تنقيب لحقل يعرف بـ "كاريش" في البحر... 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T16:25+0000
2022-06-14T16:25+0000
رصد عسكري
إسرائيل
أخبار لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/02/1054857165_0:43:3073:1771_1920x0_80_0_0_f8c8d9aa40b57c552481ae764f1de971.jpg
وبينما تدعي إسرائيل وجود الحقل داخل مياهها الاقتصادية الخالص، يقول لبنان إن الحقل يقع في مياه متنازع عليها وأنه لا يجب العمل فيه قبل انتهاء محادثات ترسيم الحدود بين الدولتين.ويقول "حزب الله" اللبناني إنه ينتظر إشارة من الحكومة اللبنانية لاستخدام القوة ضد إسرائيل إذا انتهكت حقوق لبنان البحرية.ويقول عسكريون إسرائيليون إن عملية تأمين سفينة التنقيب في حقل "كاريش" في غاية التعقيد ويدعون للاستعداد لأي مواجهة مقبلة مع "حزب الله" اللبناني.وتتولى القوات البحرية الإسرائيلية تأمين حقول الغاز البحرية في البحر المتوسط ومنها حقل "كاريش" بدعم من أسلحة أخرى مثل طائرات الاستطلاع.ما هي قدرات القوات البحرية الإسرائيلية؟يصنف الجيش الإسرائيلي في المرتبة رقم 18 بين أقوى 142 جيشا في العالم، لكن قواته البحرية تصنف في المرتبة رقم 39 عالميا.وتمتلك القوات البحرية الإسرائيلية 67 وحدة بحرية بينها 7 كورفيتات و5 غواصات إضافة إلى 45 سفينة دورية.وتضم وحدات الأسطول البحرية الإسرائيلي سفن مخصصة للدفاع الصاروخي أبرزها السفن الحربية من طراز "ساعر" التي حصلت عليها إسرائيل من ألمانيا وهي سفن حربية مجهزة بقدرات صاروخية دفاعية وهجومية لمواجهة أنواع مختلفة من التهديدات التي تواجهها حقول الغاز البحرية.
https://arabic.sputniknews.com/20220608/بعد-إعلان-استعداده-لردع-إسرائيل-ما-أسلحة-حزب-الله-التي-تهدد-السفن-الإسرائيلية-1063292474.html
https://arabic.sputniknews.com/20220614/بينيت-ودراجي-يبحثان-إمكانية-تصدير-الغاز-الإسرائيلي-إلى-أوروبا-عبر-مصر-1063583383.html
إسرائيل
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/02/1054857165_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_01333cee6e99bd6d1a406c1b5254935c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, إسرائيل, أخبار لبنان

معلومات عن القوات البحرية الإسرائيلية

16:25 GMT 14.06.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZمنصة إطلاق صواريخ جبرائيل الإسرائيلية على متن سفينة الصواريخ "ساعر"
منصة إطلاق صواريخ جبرائيل الإسرائيلية على متن سفينة الصواريخ ساعر - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZ
تابعنا عبرTelegram
تسبب الخلاف على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل في توتر العلاقات بين الجانبين خاصة بعدما أرسلت إسرائيل سفينة تنقيب لحقل يعرف بـ "كاريش" في البحر المتوسط.
وبينما تدعي إسرائيل وجود الحقل داخل مياهها الاقتصادية الخالص، يقول لبنان إن الحقل يقع في مياه متنازع عليها وأنه لا يجب العمل فيه قبل انتهاء محادثات ترسيم الحدود بين الدولتين.
ويقول "حزب الله" اللبناني إنه ينتظر إشارة من الحكومة اللبنانية لاستخدام القوة ضد إسرائيل إذا انتهكت حقوق لبنان البحرية.
قوات المقاومة حزب الله تطلق صواريخ باتجاه إرهابيين على الحدود اللبنانية السورية،21 يوليو/ تموز 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
بعد إعلان استعداده لردع إسرائيل... ما أسلحة "حزب الله" التي تهدد السفن الإسرائيلية؟
8 يونيو, 15:06 GMT
ويقول عسكريون إسرائيليون إن عملية تأمين سفينة التنقيب في حقل "كاريش" في غاية التعقيد ويدعون للاستعداد لأي مواجهة مقبلة مع "حزب الله" اللبناني.
وتتولى القوات البحرية الإسرائيلية تأمين حقول الغاز البحرية في البحر المتوسط ومنها حقل "كاريش" بدعم من أسلحة أخرى مثل طائرات الاستطلاع.

ما هي قدرات القوات البحرية الإسرائيلية؟

يصنف الجيش الإسرائيلي في المرتبة رقم 18 بين أقوى 142 جيشا في العالم، لكن قواته البحرية تصنف في المرتبة رقم 39 عالميا.
وتمتلك القوات البحرية الإسرائيلية 67 وحدة بحرية بينها 7 كورفيتات و5 غواصات إضافة إلى 45 سفينة دورية.
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
بينيت ودراجي يبحثان إمكانية تصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا عبر مصر
13:48 GMT
وتضم وحدات الأسطول البحرية الإسرائيلي سفن مخصصة للدفاع الصاروخي أبرزها السفن الحربية من طراز "ساعر" التي حصلت عليها إسرائيل من ألمانيا وهي سفن حربية مجهزة بقدرات صاروخية دفاعية وهجومية لمواجهة أنواع مختلفة من التهديدات التي تواجهها حقول الغاز البحرية.
© Sputnik . M.HASSAN 19 معلومة عن سفينة الصواريخ الإسرائيلية "ساعر - 6"
 19 معلومة عن سفينة الصواريخ الإسرائيلية ساعر - 6 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
19 معلومة عن سفينة الصواريخ الإسرائيلية "ساعر - 6"
© Sputnik . M.HASSAN
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس16:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала