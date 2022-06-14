https://arabic.sputniknews.com/20220614/معلومات-عن-القوات-البحرية-الإسرائيلية-1063594756.html
معلومات عن القوات البحرية الإسرائيلية
معلومات عن القوات البحرية الإسرائيلية
تسبب الخلاف على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل في توتر العلاقات بين الجانبين خاصة بعدما أرسلت إسرائيل سفينة تنقيب لحقل يعرف بـ "كاريش" في البحر... 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T16:25+0000
2022-06-14T16:25+0000
2022-06-14T16:25+0000
رصد عسكري
إسرائيل
أخبار لبنان
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وبينما تدعي إسرائيل وجود الحقل داخل مياهها الاقتصادية الخالص، يقول لبنان إن الحقل يقع في مياه متنازع عليها وأنه لا يجب العمل فيه قبل انتهاء محادثات ترسيم الحدود بين الدولتين.ويقول "حزب الله" اللبناني إنه ينتظر إشارة من الحكومة اللبنانية لاستخدام القوة ضد إسرائيل إذا انتهكت حقوق لبنان البحرية.ويقول عسكريون إسرائيليون إن عملية تأمين سفينة التنقيب في حقل "كاريش" في غاية التعقيد ويدعون للاستعداد لأي مواجهة مقبلة مع "حزب الله" اللبناني.وتتولى القوات البحرية الإسرائيلية تأمين حقول الغاز البحرية في البحر المتوسط ومنها حقل "كاريش" بدعم من أسلحة أخرى مثل طائرات الاستطلاع.ما هي قدرات القوات البحرية الإسرائيلية؟يصنف الجيش الإسرائيلي في المرتبة رقم 18 بين أقوى 142 جيشا في العالم، لكن قواته البحرية تصنف في المرتبة رقم 39 عالميا.وتمتلك القوات البحرية الإسرائيلية 67 وحدة بحرية بينها 7 كورفيتات و5 غواصات إضافة إلى 45 سفينة دورية.وتضم وحدات الأسطول البحرية الإسرائيلي سفن مخصصة للدفاع الصاروخي أبرزها السفن الحربية من طراز "ساعر" التي حصلت عليها إسرائيل من ألمانيا وهي سفن حربية مجهزة بقدرات صاروخية دفاعية وهجومية لمواجهة أنواع مختلفة من التهديدات التي تواجهها حقول الغاز البحرية.
https://arabic.sputniknews.com/20220608/بعد-إعلان-استعداده-لردع-إسرائيل-ما-أسلحة-حزب-الله-التي-تهدد-السفن-الإسرائيلية-1063292474.html
https://arabic.sputniknews.com/20220614/بينيت-ودراجي-يبحثان-إمكانية-تصدير-الغاز-الإسرائيلي-إلى-أوروبا-عبر-مصر-1063583383.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, إسرائيل, أخبار لبنان
معلومات عن القوات البحرية الإسرائيلية
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تسبب الخلاف على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل في توتر العلاقات بين الجانبين خاصة بعدما أرسلت إسرائيل سفينة تنقيب لحقل يعرف بـ "كاريش" في البحر المتوسط.
وبينما تدعي إسرائيل وجود الحقل داخل مياهها الاقتصادية الخالص، يقول لبنان إن الحقل يقع في مياه متنازع عليها وأنه لا يجب العمل فيه قبل انتهاء محادثات ترسيم الحدود بين الدولتين.
ويقول "حزب الله" اللبناني إنه ينتظر إشارة من الحكومة
اللبنانية لاستخدام القوة ضد إسرائيل إذا انتهكت حقوق لبنان البحرية.
ويقول عسكريون إسرائيليون إن عملية تأمين سفينة التنقيب في حقل "كاريش" في غاية التعقيد ويدعون للاستعداد لأي مواجهة مقبلة مع "حزب الله" اللبناني.
وتتولى القوات البحرية الإسرائيلية تأمين حقول الغاز البحرية
في البحر المتوسط ومنها حقل "كاريش" بدعم من أسلحة أخرى مثل طائرات الاستطلاع.
ما هي قدرات القوات البحرية الإسرائيلية؟
يصنف الجيش الإسرائيلي في المرتبة رقم 18 بين أقوى 142 جيشا في العالم، لكن قواته البحرية تصنف في المرتبة رقم 39 عالميا.
وتمتلك القوات البحرية الإسرائيلية 67 وحدة بحرية بينها 7 كورفيتات و5 غواصات إضافة إلى 45 سفينة دورية.
وتضم وحدات الأسطول البحرية الإسرائيلي سفن مخصصة للدفاع الصاروخي أبرزها السفن الحربية
من طراز "ساعر" التي حصلت عليها إسرائيل من ألمانيا وهي سفن حربية مجهزة بقدرات صاروخية دفاعية وهجومية لمواجهة أنواع مختلفة من التهديدات التي تواجهها حقول الغاز البحرية.