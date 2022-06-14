https://arabic.sputniknews.com/20220614/منظمة-الطاقة-الذرية-الإيرانية-ترد-على-تقرير-غروسي-لا-توجد-أي-مادة-نووية-غير-معلن-عنها-في-ايران-1063557648.html
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ترد على تقرير غروسي: لا توجد أي مادة نووية غير معلن عنها في ايران
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ترد على تقرير غروسي: لا توجد أي مادة نووية غير معلن عنها في ايران
أكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أنه "لا توجد أي مادة نووية غير معلن عنها في إيران". 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T07:45+0000
2022-06-14T07:45+0000
2022-06-14T08:11+0000
أخبار إيران
الاتفاق النووي الإيراني
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وقالت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في بيان لها، إن "مزاعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأتي فقط على أساس معلومات خاطئة ومفبركة من قبل الكيان الصهيوني اللامشروع الذي يمتلك هو نفسه الأسلحة النووية"، حسب وكالة فارس الإيرانية.وأكدت أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية ملتزمة تماما بتعهداتها وفق اتفاق الضمانات الشامل كما أنها وفي سياق المزيد من التعاون مع الوكالة وافقت على إبرام بيانين مشتركين صادرين في 26 أغسطس/ آب و 5 مارس/ آذار 2022، نفذت نصهما بصورة كاملة".وأضافت: "الأماكن المشار إليها في التقرير الحالي للمدير العام مبنية على أساس مزاعم مطروحة من قبل طرف ثالث سيئ النية أي الكيان الصهيوني، وليس بإمكان طرف غير عضو في اتفاق الضمانات أن يحظى بالحقوق والمزايا الواردة في الاتفاق ضد دولة أخرى عضو فيه بهدف طرح أي مزاعم وإقحام الوكالة في تحقيقات لا نهاية لها".وتبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أخيرا قرارا بشأن "تعاون إيران غير الكافي" مع المنظمة الدولية، مشيرا إلى أن طهران لم تقدم إيضاحات كافية بشأن العثور على آثار لمواد نووية في ثلاثة مواقع غير معلن عنها.ووقّع 260 من نواب مجلس الشورى الإسلامي في إيران ( البرلمان)، بيانا أدانوا فيه قرار لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد أنشطة إيران النووية.وتأتي التطورات في وقت يهيمن الجمود على المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى.واستضافت فيينا محادثات مكثفة لإحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي الموقع في 2015 بين طهران والقوى الدولية الكبرى (الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا)، والذي انسحبت الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في أيار/مايو 2018.وأعادت واشنطن إثر انسحابها من الاتفاق فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
https://arabic.sputniknews.com/20220613/بلينكن-إيران-جعلت-العودة-للاتفاق-النووي-أمرا-بعيد-المنال-وسلوكياتها-حاليا-لا-تبشر-بالخير-1063539500.html
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أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ترد على تقرير غروسي: لا توجد أي مادة نووية غير معلن عنها في ايران
07:45 GMT 14.06.2022 (تم التحديث: 08:11 GMT 14.06.2022) تابعنا عبر
أكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أنه "لا توجد أي مادة نووية غير معلن عنها في إيران".
وقالت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في بيان لها، إن "مزاعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأتي فقط على أساس معلومات خاطئة ومفبركة من قبل الكيان الصهيوني اللامشروع الذي يمتلك هو نفسه الأسلحة النووية"، حسب وكالة فارس الإيرانية
.
وأكدت أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية ملتزمة تماما بتعهداتها وفق اتفاق الضمانات الشامل كما أنها وفي سياق المزيد من التعاون مع الوكالة وافقت على إبرام بيانين مشتركين صادرين في 26 أغسطس/ آب و 5 مارس/ آذار 2022، نفذت نصهما بصورة كاملة".
وأضافت: "الأماكن المشار إليها في التقرير الحالي للمدير العام مبنية على أساس مزاعم مطروحة من قبل طرف ثالث سيئ النية أي الكيان الصهيوني، وليس بإمكان طرف غير عضو في اتفاق الضمانات أن يحظى بالحقوق والمزايا الواردة في الاتفاق ضد دولة أخرى عضو فيه بهدف طرح أي مزاعم وإقحام الوكالة في تحقيقات لا نهاية لها".
وأوضحت المنظمة الإيرانية، أن "وجود جزئيات اليورانيوم في موقع ما لا يعني وجود نشاطات نووية فيه والوكالة الدولية أخطأت في استنتاجها بأن تلك المواقع تحوي مواد نووية".
وتبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أخيرا قرارا بشأن "تعاون إيران غير الكافي" مع المنظمة الدولية، مشيرا إلى أن طهران لم تقدم إيضاحات كافية بشأن العثور على آثار لمواد نووية في ثلاثة مواقع غير معلن عنها.
ووقّع 260 من نواب مجلس الشورى الإسلامي في إيران ( البرلمان)، بيانا أدانوا فيه قرار لمجلس حكام الوكالة
الدولية للطاقة الذرية ضد أنشطة إيران النووية.
وتأتي التطورات في وقت يهيمن الجمود على المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي
المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى.
واستضافت فيينا محادثات مكثفة لإحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي الموقع في 2015 بين طهران والقوى الدولية الكبرى (الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا)، والذي انسحبت الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في أيار/مايو 2018.
وأعادت واشنطن إثر انسحابها من الاتفاق فرض العقوبات الاقتصادية على إيران
، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.