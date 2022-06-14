https://arabic.sputniknews.com/20220614/نبيه-بري-يكشف-ما-قاله-الرئيس-اللبناني-للمبعوث-الأمريكي-لترسيم-الحدود-1063592237.html
نبيه بري يكشف ما قاله الرئيس اللبناني للمبعوث الأمريكي لترسيم الحدود
نبيه بري يكشف ما قاله الرئيس اللبناني للمبعوث الأمريكي لترسيم الحدود
كشف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، عما دار في اللقاء بين الرئيس اللبناني، ميشال عون، والمبعوث الأمريكي لترسيم الحدود آموس هوكشتاين. 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T15:22+0000
2022-06-14T15:22+0000
2022-06-14T15:22+0000
أخبار لبنان
ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
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فحسب تصريحات نقلها موقع النشرة كشف بري أن الرئيس ميشال عون أبلغ هوكشتاين، بما تم التوافق عليه لبنانيا.وقال: "ما تبلّغه الوسيط الأمريكي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبيّة آموس هوكشتاين، من رئيس الجمهوريّة ميشال عون في موضوع الحدود البحرية وحقوق لبنان باستثمار ثرواته النّفطيّة، هو متّفق عليه من جميع اللّبنانيّين".ولفت بري إلى أنّ "ما يجري الآن هو مخالف للاتّفاق من جهة، ويحرم لبنان من حقوقه، في وقت يسمح للكيان الإسرائيلي بالاستخراج والاعتداء".وشدد رئيس مجلس النواب اللبناني على أن هذا الأمر "يعرّض السّلام في المنطقة ويفاقم من خطورة الأوضاع"، مشيرا إلى أن لبنان "بموازة حرصه على استخراج ثرواته، هو أيضًا يحرص على الحفاظ على الاستقرار".
https://arabic.sputniknews.com/20220614/نائب-لبناني-الموقف-الموحد-تجاه-الحقوق-المائية-قادر-على-التصدي-للتهديدات-الإسرائيلية-1063590428.html
https://arabic.sputniknews.com/20220614/هل-ينجح-الوسيط-الأمريكي-في-تسوية-ملف-ترسيم-الحدود-بين-لبنان-وإسرائيل؟-1063578051.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
نبيه بري يكشف ما قاله الرئيس اللبناني للمبعوث الأمريكي لترسيم الحدود
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كشف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، عما دار في اللقاء بين الرئيس اللبناني، ميشال عون، والمبعوث الأمريكي لترسيم الحدود آموس هوكشتاين.
فحسب تصريحات نقلها موقع النشرة
كشف بري أن الرئيس ميشال عون أبلغ هوكشتاين، بما تم التوافق عليه لبنانيا.
وقال: "ما تبلّغه الوسيط الأمريكي في المفاوضات غير المباشرة
لترسيم الحدود البحرية الجنوبيّة آموس هوكشتاين، من رئيس الجمهوريّة ميشال عون في موضوع الحدود البحرية وحقوق لبنان باستثمار ثرواته النّفطيّة، هو متّفق عليه من جميع اللّبنانيّين".
وأوضح أن "النّقاش تمحور في الشّكل المتعلّق بالجوهر، الّذي هو موضوع ترسيم الحدود البحرية، سيّما أنّ اتّفاق الإطار يبقى الأساس والآليّة الأصلح في التّفاوض غير المباشر، استنادًا إلى النّصوص الواردة الّتي تدعو إلى استمراريّة اللّقاءات، وصولًا إلى النّتائج المرجوّة الّتي تفضي إلى ترسيم الحدود، من دون المساس في حقّ لبنان بالحفر".
ولفت بري إلى أنّ "ما يجري الآن هو مخالف للاتّفاق من جهة
، ويحرم لبنان من حقوقه، في وقت يسمح للكيان الإسرائيلي بالاستخراج والاعتداء".
وشدد رئيس مجلس النواب اللبناني على أن هذا الأمر "يعرّض السّلام في المنطقة ويفاقم من خطورة الأوضاع"، مشيرا إلى أن لبنان "بموازة حرصه على استخراج ثرواته، هو أيضًا يحرص على الحفاظ على الاستقرار".