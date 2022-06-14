عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220614/نبيه-بري-يكشف-ما-قاله-الرئيس-اللبناني-للمبعوث-الأمريكي-لترسيم-الحدود-1063592237.html
نبيه بري يكشف ما قاله الرئيس اللبناني للمبعوث الأمريكي لترسيم الحدود
نبيه بري يكشف ما قاله الرئيس اللبناني للمبعوث الأمريكي لترسيم الحدود
كشف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، عما دار في اللقاء بين الرئيس اللبناني، ميشال عون، والمبعوث الأمريكي لترسيم الحدود آموس هوكشتاين. 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T15:22+0000
2022-06-14T15:22+0000
أخبار لبنان
ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104338/05/1043380569_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_b0000c4be55f4574a7c01d533310218f.jpg
فحسب تصريحات نقلها موقع النشرة كشف بري أن الرئيس ميشال عون أبلغ هوكشتاين، بما تم التوافق عليه لبنانيا.وقال: "ما تبلّغه الوسيط الأمريكي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود​ البحرية الجنوبيّة ​آموس هوكشتاين​، من رئيس الجمهوريّة ​ميشال عون​ في موضوع ​الحدود البحرية​ وحقوق ​لبنان​ باستثمار ثرواته النّفطيّة، هو متّفق عليه من جميع اللّبنانيّين".ولفت بري إلى أنّ "ما يجري الآن هو مخالف للاتّفاق من جهة، ويحرم لبنان من حقوقه، في وقت يسمح للكيان الإسرائيلي بالاستخراج والاعتداء".وشدد رئيس مجلس النواب اللبناني على أن هذا الأمر "يعرّض السّلام في المنطقة ويفاقم من خطورة الأوضاع"، مشيرا إلى أن لبنان "بموازة حرصه على استخراج ثرواته، هو أيضًا يحرص على الحفاظ على الاستقرار".
https://arabic.sputniknews.com/20220614/نائب-لبناني-الموقف-الموحد-تجاه-الحقوق-المائية-قادر-على-التصدي-للتهديدات-الإسرائيلية-1063590428.html
https://arabic.sputniknews.com/20220614/هل-ينجح-الوسيط-الأمريكي-في-تسوية-ملف-ترسيم-الحدود-بين-لبنان-وإسرائيل؟-1063578051.html
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104338/05/1043380569_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_dde2d01bbfaf4db33e498184958dd685.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

نبيه بري يكشف ما قاله الرئيس اللبناني للمبعوث الأمريكي لترسيم الحدود

15:22 GMT 14.06.2022
© AFP 2022 / HAIDAR HAMDANIرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
© AFP 2022 / HAIDAR HAMDANI
تابعنا عبرTelegram
كشف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، عما دار في اللقاء بين الرئيس اللبناني، ميشال عون، والمبعوث الأمريكي لترسيم الحدود آموس هوكشتاين.
فحسب تصريحات نقلها موقع النشرة كشف بري أن الرئيس ميشال عون أبلغ هوكشتاين، بما تم التوافق عليه لبنانيا.
رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي يستقبل الوسيط الأمريكي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية أموس هوكشتاين بحضور سفيرة أمريكا في لبنان دوروثي شيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
نائب لبناني: الموقف الموحد تجاه الحقوق المائية قادر على التصدي للتهديدات الإسرائيلية
14:48 GMT
وقال: "ما تبلّغه الوسيط الأمريكي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود​ البحرية الجنوبيّة ​آموس هوكشتاين​، من رئيس الجمهوريّة ​ميشال عون​ في موضوع ​الحدود البحرية​ وحقوق ​لبنان​ باستثمار ثرواته النّفطيّة، هو متّفق عليه من جميع اللّبنانيّين".
وأوضح أن "النّقاش تمحور في الشّكل المتعلّق بالجوهر، الّذي هو موضوع ​ترسيم الحدود البحرية​، سيّما أنّ اتّفاق الإطار يبقى الأساس والآليّة الأصلح في التّفاوض غير المباشر، استنادًا إلى النّصوص الواردة الّتي تدعو إلى استمراريّة اللّقاءات، وصولًا إلى النّتائج المرجوّة الّتي تفضي إلى ترسيم الحدود، من دون المساس في حقّ لبنان بالحفر".
ولفت بري إلى أنّ "ما يجري الآن هو مخالف للاتّفاق من جهة، ويحرم لبنان من حقوقه، في وقت يسمح للكيان الإسرائيلي بالاستخراج والاعتداء".
وشدد رئيس مجلس النواب اللبناني على أن هذا الأمر "يعرّض السّلام في المنطقة ويفاقم من خطورة الأوضاع"، مشيرا إلى أن لبنان "بموازة حرصه على استخراج ثرواته، هو أيضًا يحرص على الحفاظ على الاستقرار".
المبعوث الأمريكي لترسيم الحدود آموس هوكشتاين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
هل ينجح الوسيط الأمريكي في تسوية ملف ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل؟
12:40 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала