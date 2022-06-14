نيويورك تايمز: مطالب كييف بإمدادها بالأسلحة الغربية غير واقعية
15:30 GMT 14.06.2022 (تم التحديث: 15:43 GMT 14.06.2022)
صحيفة: مطالب كييف غير واقعية وملائمة
أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بأن مطالب كييف بشأن تزويدها بالأسلحة الغربية الثقيلة غير واقعية وغير ملائمة.
ذكرت "نيورك تايمز" أن "أوكرانيا طالبت بتوريد ترسانات الأسلحة الثقيلة بكميات تزيد على ما تمت الموافقة عليه، مشيرة إلى أن "مستشار الرئيس الأوكراني ميخائيل بودولياك أعلن سابقا أن بلاده تحتاج إلى 300 راجمة صاروخية، 1000 مدفع، 500 دبابة، 2000 مركبة مدرعة و1000 طائرة من دون طيار، وذلك من أجل تحقيق تكافؤ القوة العسكرية مع روسيا والتصدي لتقدمها على جبهات القتال.
وأوضحت الصحيفة أن "هذه المتطلبات الهائلة غير واقعية وغير ملائمة إذ أن "المدافع يتم إرسالها بشكل أسرع مما يمكن أن يستخدمها الجانب الأوكراني.
وحسب نيويورك تايمز فإن "الاتحاد الأوروبي قلق إزاء المخاطر والأضرار على اقتصادات دول التكتل، بما يتضمن ارتفاع مستوى التضخم وغلاء أسعار الطاقة، إضافة إلى احتمال الاستجابات السياسية الداخلية لذلك.
هذا وكان مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قال إنه "على أوروبا مواصلة الحوار والتعايش مع روسيا بعد انتهاء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".
وأوضحت الصحيفة أن "هذه المتطلبات الهائلة غير واقعية وغير ملائمة إذ أن "المدافع يتم إرسالها بشكل أسرع مما يمكن أن يستخدمها الجانب الأوكراني.
وحسب نيويورك تايمز فإن "الاتحاد الأوروبي قلق إزاء المخاطر والأضرار على اقتصادات دول التكتل، بما يتضمن ارتفاع مستوى التضخم وغلاء أسعار الطاقة، إضافة إلى احتمال الاستجابات السياسية الداخلية لذلك.
هذا وكان مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قال إنه "على أوروبا مواصلة الحوار والتعايش مع روسيا بعد انتهاء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".