عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220614/هجمة-مرتدة-خطيرة-لفيروس-كورونا-تجبر-الإمارات-على-تشديد-الإجراءات-وعودة-الغرامات-1063580224.html
هجمة مرتدة خطيرة لفيروس كورونا تجبر الإمارات على تشديد الإجراءات وعودة الغرامات
هجمة مرتدة خطيرة لفيروس كورونا تجبر الإمارات على تشديد الإجراءات وعودة الغرامات
شددت دولة الإمارات الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، بما في ذلك ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة، بعد ارتفاع في الإصابات بنسبة أكثر من 100% في أسبوع... 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T13:06+0000
2022-06-14T13:07+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104442/76/1044427604_0:1176:2048:2328_1920x0_80_0_0_4fb950976dcde5640657e4f9e35ff2ca.jpg
وقال المتحدث باسم الهيئة طاهر البريك العامري "شهدنا في الفترة السابقة ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات بكوفيد-19 بالدولة، اذ ارتفعت الحالات في الدولة بنسبة تفوق المئة في المئة في أقل من أسبوع، كما لوحظ أيضا ارتفاع معدل الدخول للمستشفيات".وسجلت الإمارات 1356 إصابة بـ"كوفيد-19" اليوم الثلاثاء، بحسب أرقام صادرة عن وزارة الصحة.يأتي الإعلان بينما ألغت السعودية أمس الإثنين إلزامية وضع الكمامة في الأماكن المغلقة باستثناء الأماكن المقدسة في مكة والمدينة.
https://arabic.sputniknews.com/20220602/الإمارات-تعلن-تطعيم-100-من-الفئات-المستهدفة-باللقاح-المضاد-لفيروس-كورونا-1062984871.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104442/76/1044427604_0:984:2048:2520_1920x0_80_0_0_052c47949dae3f0333b2fd95b465f199.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي

هجمة مرتدة خطيرة لفيروس كورونا تجبر الإمارات على تشديد الإجراءات وعودة الغرامات

13:06 GMT 14.06.2022 (تم التحديث: 13:07 GMT 14.06.2022)
© AP Photo / Kamran Jebreiliامرأة ترتدي قناعا واقيا في دبي، تلتقط صورة على خلفية برج خليفة، بعد تأكيد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" في الإمارات العربية المتحدة 30 يناير 2020
امرأة ترتدي قناعا واقيا في دبي، تلتقط صورة على خلفية برج خليفة، بعد تأكيد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الإمارات العربية المتحدة 30 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
© AP Photo / Kamran Jebreili
تابعنا عبرTelegram
شددت دولة الإمارات الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، بما في ذلك ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة، بعد ارتفاع في الإصابات بنسبة أكثر من 100% في أسبوع واحد.
وقال المتحدث باسم الهيئة طاهر البريك العامري "شهدنا في الفترة السابقة ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات بكوفيد-19 بالدولة، اذ ارتفعت الحالات في الدولة بنسبة تفوق المئة في المئة في أقل من أسبوع، كما لوحظ أيضا ارتفاع معدل الدخول للمستشفيات".
زائرة تلتقط صورة سيلفي مع رجل آلي متجول في إكسبو 2020 دبي، الإمارات العربية المتحدة، 1 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
الإمارات تعلن تطعيم 100% من الفئات المستهدفة باللقاح المضاد لفيروس كورونا
2 يونيو, 09:10 GMT
وبحسب العامري "شهدنا في الفترة الأخيرة تهاون العديد من فئات المجتمع في لبس الكمامات بالأماكن المغلقة"، مؤكدا "ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة إلزامي حيث إن التهاون بذلك يعد مخالفة ويُعاقب عليها مرتكبها بغرامة مالية تصل إلى 3 آلاف درهم" (816 دولار) مشيرا أنه "سيتم خلال الفترة القادمة تشديد الرقابة".
وسجلت الإمارات 1356 إصابة بـ"كوفيد-19" اليوم الثلاثاء، بحسب أرقام صادرة عن وزارة الصحة.
يأتي الإعلان بينما ألغت السعودية أمس الإثنين إلزامية وضع الكمامة في الأماكن المغلقة باستثناء الأماكن المقدسة في مكة والمدينة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала