https://arabic.sputniknews.com/20220614/هجمة-مرتدة-خطيرة-لفيروس-كورونا-تجبر-الإمارات-على-تشديد-الإجراءات-وعودة-الغرامات-1063580224.html
هجمة مرتدة خطيرة لفيروس كورونا تجبر الإمارات على تشديد الإجراءات وعودة الغرامات
هجمة مرتدة خطيرة لفيروس كورونا تجبر الإمارات على تشديد الإجراءات وعودة الغرامات
شددت دولة الإمارات الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، بما في ذلك ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة، بعد ارتفاع في الإصابات بنسبة أكثر من 100% في أسبوع... 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T13:06+0000
2022-06-14T13:06+0000
2022-06-14T13:07+0000
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وقال المتحدث باسم الهيئة طاهر البريك العامري "شهدنا في الفترة السابقة ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات بكوفيد-19 بالدولة، اذ ارتفعت الحالات في الدولة بنسبة تفوق المئة في المئة في أقل من أسبوع، كما لوحظ أيضا ارتفاع معدل الدخول للمستشفيات".وسجلت الإمارات 1356 إصابة بـ"كوفيد-19" اليوم الثلاثاء، بحسب أرقام صادرة عن وزارة الصحة.يأتي الإعلان بينما ألغت السعودية أمس الإثنين إلزامية وضع الكمامة في الأماكن المغلقة باستثناء الأماكن المقدسة في مكة والمدينة.
https://arabic.sputniknews.com/20220602/الإمارات-تعلن-تطعيم-100-من-الفئات-المستهدفة-باللقاح-المضاد-لفيروس-كورونا-1062984871.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي
هجمة مرتدة خطيرة لفيروس كورونا تجبر الإمارات على تشديد الإجراءات وعودة الغرامات
13:06 GMT 14.06.2022 (تم التحديث: 13:07 GMT 14.06.2022) تابعنا عبر
شددت دولة الإمارات الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، بما في ذلك ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة، بعد ارتفاع في الإصابات بنسبة أكثر من 100% في أسبوع واحد.
وقال المتحدث باسم الهيئة طاهر البريك العامري "شهدنا في الفترة السابقة ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات بكوفيد-19 بالدولة، اذ ارتفعت الحالات في الدولة بنسبة تفوق المئة في المئة في أقل من أسبوع، كما لوحظ أيضا ارتفاع معدل الدخول للمستشفيات".
وبحسب العامري "شهدنا في الفترة الأخيرة تهاون العديد من فئات المجتمع في لبس الكمامات بالأماكن المغلقة"، مؤكدا "ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة إلزامي حيث إن التهاون بذلك يعد مخالفة ويُعاقب عليها مرتكبها بغرامة مالية تصل إلى 3 آلاف درهم" (816 دولار) مشيرا أنه "سيتم خلال الفترة القادمة تشديد الرقابة".
وسجلت الإمارات 1356 إصابة بـ"كوفيد-19" اليوم الثلاثاء، بحسب أرقام صادرة عن وزارة الصحة.
يأتي الإعلان بينما ألغت السعودية أمس الإثنين إلزامية وضع الكمامة في الأماكن المغلقة باستثناء الأماكن المقدسة في مكة والمدينة.