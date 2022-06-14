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https://arabic.sputniknews.com/20220614/هزة-أرضية-بقوة-44-درجة-تضرب-إيران-1063598210.html
هزة أرضية بقوة 4.4 درجة تضرب إيران
هزة أرضية بقوة 4.4 درجة تضرب إيران
تعرضت إيران لهزة أرضية قوتها 4.4 درجة على مقياس ريختر ضربت جنوبي البلاد، بينما لم تصدر تقارير عن وجود خسائر بشرية. 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T17:21+0000
2022-06-14T17:21+0000
العالم
إيران
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ووقع الزلزال، اليوم الثلاثاء، في ميناء "جارك" بمحافظة هرمزكان الجنوبية، حسبما ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا".وقال مدير هيئة الطوارئ في المحافظة إنه لم يتم تسجيل أي خسائر بسبب الزلزال.وذكر تقرير مركز رصد الزلازل الوطني بجامعة طهران أن الزلزال وقع على عمق 15 كيلومترا تحت سطح الأرض.ولفت إلى أن مركز الزلزال يبعد عن جزيرة كيش ومدينة جناح 34 و46 كيلومترا على التوالي، بينما يبعد عن ميناء جارك 14 كيلومترا.
https://arabic.sputniknews.com/20220423/زلزال-يضرب-محافظة-فارس-جنوبي-إيران-1061527974.html
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العالم, إيران

هزة أرضية بقوة 4.4 درجة تضرب إيران

17:21 GMT 14.06.2022
© AFP 2022 / Richter magnitude scaleمقياس ريختر
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
© AFP 2022 / Richter magnitude scale
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تعرضت إيران لهزة أرضية قوتها 4.4 درجة على مقياس ريختر ضربت جنوبي البلاد، بينما لم تصدر تقارير عن وجود خسائر بشرية.
ووقع الزلزال، اليوم الثلاثاء، في ميناء "جارك" بمحافظة هرمزكان الجنوبية، حسبما ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا".
وقال مدير هيئة الطوارئ في المحافظة إنه لم يتم تسجيل أي خسائر بسبب الزلزال.
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وذكر تقرير مركز رصد الزلازل الوطني بجامعة طهران أن الزلزال وقع على عمق 15 كيلومترا تحت سطح الأرض.
ولفت إلى أن مركز الزلزال يبعد عن جزيرة كيش ومدينة جناح 34 و46 كيلومترا على التوالي، بينما يبعد عن ميناء جارك 14 كيلومترا.
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