https://arabic.sputniknews.com/20220614/هزة-أرضية-بقوة-44-درجة-تضرب-إيران-1063598210.html
هزة أرضية بقوة 4.4 درجة تضرب إيران
هزة أرضية بقوة 4.4 درجة تضرب إيران
تعرضت إيران لهزة أرضية قوتها 4.4 درجة على مقياس ريختر ضربت جنوبي البلاد، بينما لم تصدر تقارير عن وجود خسائر بشرية. 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T17:21+0000
2022-06-14T17:21+0000
2022-06-14T17:21+0000
العالم
إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102642/73/1026427340_0:108:2193:1342_1920x0_80_0_0_88b30125e8ee65049e4c413c6d318978.jpg
ووقع الزلزال، اليوم الثلاثاء، في ميناء "جارك" بمحافظة هرمزكان الجنوبية، حسبما ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا".وقال مدير هيئة الطوارئ في المحافظة إنه لم يتم تسجيل أي خسائر بسبب الزلزال.وذكر تقرير مركز رصد الزلازل الوطني بجامعة طهران أن الزلزال وقع على عمق 15 كيلومترا تحت سطح الأرض.ولفت إلى أن مركز الزلزال يبعد عن جزيرة كيش ومدينة جناح 34 و46 كيلومترا على التوالي، بينما يبعد عن ميناء جارك 14 كيلومترا.
https://arabic.sputniknews.com/20220423/زلزال-يضرب-محافظة-فارس-جنوبي-إيران-1061527974.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102642/73/1026427340_131:0:2063:1449_1920x0_80_0_0_44372d2d7e27e004aab2c732a507efe5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, إيران
هزة أرضية بقوة 4.4 درجة تضرب إيران
تابعنا عبر
تعرضت إيران لهزة أرضية قوتها 4.4 درجة على مقياس ريختر ضربت جنوبي البلاد، بينما لم تصدر تقارير عن وجود خسائر بشرية.
ووقع الزلزال، اليوم الثلاثاء، في ميناء "جارك" بمحافظة هرمزكان الجنوبية، حسبما ذكرت
وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا".
وقال مدير هيئة الطوارئ في المحافظة إنه لم يتم تسجيل أي خسائر بسبب الزلزال
.
وذكر تقرير مركز رصد الزلازل
الوطني بجامعة طهران أن الزلزال وقع على عمق 15 كيلومترا تحت سطح الأرض.
ولفت إلى أن مركز الزلزال يبعد عن جزيرة كيش ومدينة جناح 34 و46 كيلومترا على التوالي، بينما يبعد عن ميناء جارك 14 كيلومترا.