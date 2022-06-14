هل تذكرون ريان... طفل آخر لكنه "أصم وأبكم" عالق في بئر مليء بالأفاعي منذ 4 أيام
14:46 GMT 14.06.2022 (تم التحديث: 14:48 GMT 14.06.2022)
© Photo / MOHAMED ADELجهود إنقاذ الطفل المغربي ريان الذي سقط في بئر على عمق أكثر من 30 مترا
© Photo / MOHAMED ADEL
يسابق عمال الطوارئ الزمن؛ لإنقاذ طفل "أصم وأبكم" يبلغ من العمر 10 سنوات، سقط في بئر بعمق 24 متراً في الهند، منذ أربعة أيام.
سقط الطفل راهول ساهو في البئر، يوم الجمعة الماضي، بينما كان يلعب في الفناء الخلفي لمنزله في ولاية تشاتيسغار وسط البلاد، في واقعة تذكرنا بحادثة الطفل المغربي ريان، الذي انتشلوه ميتا من البئر التي سقط فيها، وفقا لوكالة "فرانس برس".
لكن هذه الواقعة أشد خطورة من واقعة الطفل ريان، لأن هذا الطفل لا يسمع ولا يتكلم، فضلا عن أن سوء الأحوال الجوية والأفاعي والعقارب السامة التي كشفتها أعمال الحفر تعيق جهود الإنقاذ، وفقا للمسؤولين.
Digging in progress, rescue team to descend soon to attempt to rescue Rahul Sahu, a child who fell into a borewell in Village Pihrid, Chattisgarh. Ops on for more than 30 hours now. Hope the child is recovered safely. pic.twitter.com/cT8xs0QiDP— Nistula Hebbar (@nistula) June 12, 2022
وقال قائد شرطة منطقة جنجير فيجاي أغراوال لوكالة "فرانس برس" عبر الهاتف من مكان الحادث إن ساهو كان "يتجاوب بشكل جيد" مع رجال الإنقاذ وكاميرا المراقبة التي ترصد حالته وتحركاته.
وأضاف: "بما أن الصبي لا يستطيع التحدث أو السمع فالتحدي يصبح أكبر".
ويمد أنبوب من الأكسجين الطفل بالهواء النقي، لكن متحدثا باسم الحكومة قال إن جهود حفر النفق تباطأت بسبب الأحجار الصلبة تحت الأرض.
قال رئيس وزراء الولاية بوبيش باجيل إنه يأمل في أن يتم إخراج ساهو من البئر على قيد الحياة، وكتب على "تويتر" أن الصبي قد أكل موزة أرسلها رجال الإنقاذ إليه.
Rescue operation continues from 16 hrs to bring out 11 year old Rahul Sahu trapped in borewell in Pihrid village Janjgir Champa district.— Niyamika_Singh (@NiyamikaS) June 11, 2022
Instructions from @ChhattisgarhCMO to all Collectors and SPs to ensure that no borewell is open which can lead to accidents. pic.twitter.com/KxvO7Y7PZE
تعد الآبار غير المغطاة سمة شائعة للقرى الزراعية الهندية وكثيرا ما تتسبب في حوادث مميتة تشمل الأطفال الصغار.
في فبراير/ شباط، وقعت مأساة مشابهة في المغرب عندما عثرت فرق الإنقاذ على ريان البالغ من العمر خمس سنوات وقد حوصر على عمق 32 متراً تحت الأرض لمدة أربعة أيام في إقليم شفشاون.
وبعد جهود من الحفر عموديًا ثم أفقيا وسط مخاطرة بحدوث انهيار أرضي، وصل رجال الإنقاذ إلى الصبي لكنه توفي بشكل مأساوي.