https://arabic.sputniknews.com/20220614/هيئة-الأسرى-الفلسطينيين-تعلن-اعتقال-إسرائيل-لـ-450-طفلا-في-5-أشهر-معظمهم-من-القدس-1063566521.html

هيئة الأسرى الفلسطينيين تعلن اعتقال إسرائيل لـ 450 طفلا في 5 أشهر معظمهم من القدس

هيئة الأسرى الفلسطينيين تعلن اعتقال إسرائيل لـ 450 طفلا في 5 أشهر معظمهم من القدس

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين أن السلطات الإسرائيلية اعتقلت 450 طفلا معظهم من مدينة القدس، منذ بداية العام الجاري وحتى الآن. 14.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-14T10:32+0000

2022-06-14T10:32+0000

2022-06-14T10:32+0000

أخبار فلسطين اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

الأسرى الفلسطينيون آلام وآمال

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101525/79/1015257948_0:125:2488:1525_1920x0_80_0_0_129524feb40bc86e6d059fed91f6e006.jpg

وحسب بيان نشرته الهيئة عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حذرت من الاستهداف الإسرائيلي المتصاعد بحق الأطفال الفلسطينيين عموماً، وأطفال القدس خصوصا.ورصدت الهيئة قيام إسرائيل باعتقال 1300 طفل فلسطيني بين ذكور وإناث خلال العام الماضي 2021، وهو ما مثل زيادة قدرها 140% عما سُجل خلال العام الذي سبقه 2020.وتابع: "سلطات الاحتلال ما زالت تحتجز في سجونها ومعتقلاتها قرابة 170 طفلاً، بالإضافة إلى عشرات آخرين تجاوزوا سن الطفولة وهم داخل الأسر ولعل أبرزهم الأسير/ أحمد مناصرة".وأشار بيان الهيئة إلى أن "دولة الاحتلال جعلت من اعتقال الأطفال الفلسطينيين الملاذ الأول ولأطول فترة ممكنة، دون مراعاة لصغر سنهم وبراءة طفولتهم وضعف بنيتهم الجسمانية، ودون أن توفر لهم الحد الأدنى من احتياجاتهم الأساسية والإنسانية، بخلاف ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتحديداً اتفاقية حقوق الطفل، التي جعلت من اعتقال الأطفال الملاذ الأخير، وأن كان ولابد منه في ظروف طارئة واستثنائية، فليكن لأقصر فترة ممكنة".وقال: "كما أن دولة الاحتلال لم تحترم القواعد النموذجية الدنيا في معاملة الأطفال الفلسطينيين المحتجزين في مراكز الاعتقال والتوقيف، التي تهدف إلى تشويه واقعهم وتدمير مستقبلهم"، مضيفا أن "الاحتلال يعمد إلى اعتقال الأطفال من منازلهم ليلًا، وترويعهم وترهيبهم، وأحياناً يتم اعتقالهم وهم يلعبون في الشوارع، أو وهم في طريقهم إلى المدارس، ويزج بهم في السجون والمعتقلات، ويُحتجزهم في ظروف سيئة ويحرمهم من أبسط حقوقهم الأساسية، كالحق في العلاج ومواصلة التعليم والمحاكمة العادلة وغيرها،".ودعت هيئة الأسرى "كافة مؤسسات المجتمع الدولي ذات الاختصاص بالأطفال وحقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على توفير الحماية لأطفال فلسطين بشكل عام، وأطفال القدس بشكل خاص، ووقف الاستهداف الإسرائيلي لهم".

https://arabic.sputniknews.com/20210914/وسط-أنباء-عن-تعرضهم-للتعذيب-ما-خيارات-فلسطين-القانونية-لحماية-الأسرى-في-السجون-الإسرائيلية؟-1050152343.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, الأسرى الفلسطينيون آلام وآمال