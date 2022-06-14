https://arabic.sputniknews.com/20220614/وزيرة-الطاقة-الإسرائيلية-في-مصر-غدا-للتباحث-حول-نقل-الغاز-إلى-أوروبا--1063597326.html

وزيرة الطاقة الإسرائيلية في مصر غدا للتباحث حول نقل الغاز إلى أوروبا

وزيرة الطاقة الإسرائيلية في مصر غدا للتباحث حول نقل الغاز إلى أوروبا

تزور وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار مصر غدا، وسط تحركات إسرائيلية وأوروبية للاعتماد على القاهرة في نقل الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا، في ظل توجه غربي... 14.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-14T16:56+0000

2022-06-14T16:56+0000

2022-06-14T16:56+0000

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القدس - سبوتنيك. وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، "تلتقي وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار غدًا في القاهرة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومسؤولين مصريين".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، قد بحث مع نظيره الإيطالي ماريو دراجي، اليوم الثلاثاء، سبل التعاون في مجال الطاقة، وإمكانية تصدير الغاز من إسرائيل إلى أوروبا عبر مصر.وفي الآونة الأخيرة، تزايد اهتمام أوروبا بإمكانية استيراد الغاز الإسرائيلي بعد تحويله إلى غاز مسال في مصر في إطار تنويع مصادر الطاقة.والشهر الماضي، صرح سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، كريستيان برغر، بأن "الاتحاد يتفاوض مع كل من مصر وإسرائيل للتعاون في تصدير الغاز إلى دول القارة".وأضاف برغر وقتها لموقع "الطاقة" أنه "من المتوقع التوصل إلى اتفاق نهائي قريبا جدا"، لافتا إلى أن "المفاوضات تتركز على جلب الغاز الطبيعي من إسرائيل، وتحويله إلى غاز مُسال، ثم تصديره إلى أوروبا".

https://arabic.sputniknews.com/20220614/بينيت-ودراجي-يبحثان-إمكانية-تصدير-الغاز-الإسرائيلي-إلى-أوروبا-عبر-مصر-1063583383.html

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