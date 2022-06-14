https://arabic.sputniknews.com/20220614/وزيرة-خارجية-دونيتسك-تلتقي-نظيرها-السوري-في-دمشق-1063591107.html
وزيرة خارجية دونيتسك تلتقي نظيرها السوري في دمشق
وزيرة خارجية دونيتسك تلتقي نظيرها السوري في دمشق
التقت وزيرة خارجية جمهورية دونيتسك الشعبية نتاليا نيكونوروفا مع وزير خارجية الجمهورية العربية السورية فيصل المقداد خلال زيارتها إلى العاصمة السورية دمشق. 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T14:55+0000
2022-06-14T14:55+0000
2022-06-14T14:56+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم العربي
روسيا
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خلال الاجتماع، أطلعت نيكونوروفا المقداد على تاريخ الصراع في دونباس، وكذلك عن الوضع الحالي للعملية العسكرية لتحرير الإقليم.بدوره، أشار وزير الخارجية السوري إلى أوجه التشابه في مصير الشعبين الصديقين، وأدان سياسة الولايات المتحدة والدول الغربية التي تزود أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة وبالتالي تصبح متواطئة في الجرائم في دونباس.وأعرب عن ثقته في أن الجهود المشتركة لقوات الجمهورية مع القوات المسلحة الروسية ستساعد في تحرير دونباس من النظام الأوكراني وإحلال السلام والهدوء في الإقليم.كما التقى وفد جمهورية دونيتسك الشعبية مع نائب الأمين العام لحزب البعث هلال الهلال. وضم الوفد وزيرة الخارجية ناتاليا نيكونوروفا، ووزير الثقافة ميخائيل زيلتياكوف، والنائب الأول لوزير الخارجية سيرغي بيريسادا، والنائب الأول لرئيس إدارة رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية جينادي ليبيد، ونائب رئيس مجلس الشعب سيرغي بروكوبينكو، ونائب مجلس الشعب فاليري سكوروخودوف.وأشار الطرفان إلى التقدم الجيد في تنفيذ اتفاقية التعاون الموقعة في ديسمبر 2021 بين الحركة العامة لجمهورية دونيتسك وحزب البعث، وناقشا أيضا مجموعة واسعة من الخيارات لتعميق التعاون بين الجمهوريات.وشددت وزيرة خارجية دونيتسك بشكل خاص على ميناء ماريوبول الذي يعمل بكامل طاقته، ولفتت الانتباه إلى آفاق التعاون التجاري مع سوريا عن طريق البحر.
https://arabic.sputniknews.com/20220222/وزير-الخارجية-السوري-دمشق-تدعم-قرار-الاعتراف-بجمهوريتي-لوغانسك-ودونيتسك-وستتعاون-معهما-1058977943.html
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العالم العربي, روسيا
وزيرة خارجية دونيتسك تلتقي نظيرها السوري في دمشق
14:55 GMT 14.06.2022 (تم التحديث: 14:56 GMT 14.06.2022) تابعنا عبر
التقت وزيرة خارجية جمهورية دونيتسك الشعبية نتاليا نيكونوروفا مع وزير خارجية الجمهورية العربية السورية فيصل المقداد خلال زيارتها إلى العاصمة السورية دمشق.
خلال الاجتماع، أطلعت نيكونوروفا المقداد على تاريخ الصراع في دونباس، وكذلك عن الوضع الحالي للعملية العسكرية لتحرير الإقليم.
بدوره، أشار وزير الخارجية السوري إلى أوجه التشابه في مصير الشعبين الصديقين، وأدان سياسة الولايات المتحدة والدول الغربية التي تزود أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة وبالتالي تصبح متواطئة في الجرائم في دونباس.
وأعرب عن ثقته في أن الجهود المشتركة لقوات الجمهورية مع القوات المسلحة الروسية ستساعد في تحرير دونباس من النظام الأوكراني وإحلال السلام والهدوء في الإقليم.
كما التقى وفد جمهورية دونيتسك الشعبية مع نائب الأمين العام لحزب البعث هلال الهلال. وضم الوفد وزيرة الخارجية ناتاليا نيكونوروفا، ووزير الثقافة ميخائيل زيلتياكوف، والنائب الأول لوزير الخارجية سيرغي بيريسادا، والنائب الأول لرئيس إدارة رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية جينادي ليبيد، ونائب رئيس مجلس الشعب سيرغي بروكوبينكو، ونائب مجلس الشعب فاليري سكوروخودوف.
وأشار الطرفان إلى التقدم الجيد في تنفيذ اتفاقية التعاون الموقعة في ديسمبر 2021 بين الحركة العامة لجمهورية دونيتسك وحزب البعث، وناقشا أيضا مجموعة واسعة من الخيارات لتعميق التعاون بين الجمهوريات.
وشددت وزيرة خارجية دونيتسك بشكل خاص على ميناء ماريوبول الذي يعمل بكامل طاقته، ولفتت الانتباه إلى آفاق التعاون التجاري مع سوريا عن طريق البحر.