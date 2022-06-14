https://arabic.sputniknews.com/20220614/وزير-الخارجية-اللبناني-لا-مؤشرات-جدية-لاندلاع-حرب-بين-حزب-الله-وإسرائيل-1063550037.html

وزير الخارجية اللبناني: لا مؤشرات جدية لاندلاع حرب بين "حزب الله" وإسرائيل

وزير الخارجية اللبناني: لا مؤشرات جدية لاندلاع حرب بين "حزب الله" وإسرائيل

أكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بو حبيب، أنه "لا مؤشرات جدية لاندلاع حرب مع إسرائيل"، معربا عن تفاؤله بإمكان إنجاز اتفاق الترسيم... 14.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-14T06:23+0000

2022-06-14T06:23+0000

2022-06-14T06:23+0000

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وقال بو حبيب، في تصريحات مع موقع النهار اللبناني،: "ليست هناك مؤشرات جدية من جانب إسرائيل وحزب الله لوقوع حرب رغم التهديدات المتبادلة بين الطرفين، وهذا المعطى مبني على معلومات دقيقة من دوائر معنية".وأكد أن الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين "سيسمع ردا لبنانيا موحدا حول المساحة البحرية المتفق عليها"، مبديا تفاؤله بإمكان التوصل إلى اتفاق في المفاوضات بين لبنان وإسرائيل.وطمأن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب اللبنانيين إلى عدم وجوب القلق من اندلاع حرب، مشددا على أن لبنان يريد اتفاقا، وكذلك الولايات المتحدة، وينقل أمريكيون وأمميون عن الطرف الإسرائيلي رغبته أيضاً في إنجاز الاتفاق.وهدد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، مساء الأحد الماضي، لبنان، ملمحاً لاحتمالية نشوب حرب بين البلدين.وهدد كوخافي​، في المؤتمر الوطني للجبهة الداخلية، "بقصف مدمر وواسع إذا وقعت الحرب مع ​لبنان​"، مشيرا إلى أن بلاده "ستعطي تحذيراً مسبقاً لسكان ​الحدود​ اللبنانية للمغادرة قبل اندلاع أي حرب".وأكد أن "التوتر القادم مع لبنان سيشهد قصفا غير مسبوق"، موضحا أن "الجيش الإسرائيلي يتعامل مع ست جبهات قتال في ستة أبعاد وفي مواجهة عدد كبير من التهديدات المتنوعة".وأضاف كوخافي​: "أخطرها يتمثل في تهديد نووي محتمل بالدائرة الثالثة وتهديد الصواريخ والقذائف من كل الجبهات والأبعاد التي قام العدو بتطويرها".وكان قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية، الجنرال أوري غوردين، قال في وقت سابق، إن الحرب القادمة مع "حزب الله" اللبناني ستشهد إطلاق آلاف القذائف والصواريخ على إسرائيل، بشكل يومي.ونقل الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، عن قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية توقعه أنه في أي حرب مستقبلية مع لبنان، سيطلق الأخير عشرات الآلاف من القذائف والصواريخ كل يوم على المدن الإسرائيلية الداخلية، وعلى امتداد طولها.

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