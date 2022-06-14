https://arabic.sputniknews.com/20220614/وزير-الدفاع-التركي-أنقرة-لا-تحتل-جزيرة-قبرص-1063580501.html

وزير الدفاع التركي: أنقرة لا تحتل جزيرة قبرص

وزير الدفاع التركي: أنقرة لا تحتل جزيرة قبرص

أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن بلاده لا تحتل دولة قبرص، مشيرا إلى أن أنقرة أجرت عملية خاصة لحفظ السلام في الجزيرة عام 1974. 14.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-14T13:17+0000

2022-06-14T13:17+0000

2022-06-14T13:17+0000

العالم

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جاءت تصريحات أكار ردا على ما قاله العضو في البرلمان اليوناني: ""إذا تريدون التحدث عن الاحتلال الوهمي لشمال قبرص، فمن الواضح أنكم تريدون صراعًا".ونقلت وكالة "الأناضول" تصريحات أكار الذي قال إن "القبارصة اليونانيين أنفسهم يتعرضون للتهديد، وبالتحديد أطلقت تركيا عملية حفظ سلام في قبرص ومنذ تلك الفترة ساد السلام في الجزيرة سواء في الجنوب أو في الشمال ويجب الاعتراف بذلك".الجدير بالذكر أن قبرص تعاني من التقسيم لشطرين، يوناني وتركي منذ عام 1974، بعد التدخل العسكري التركي في الجزيرة، ومحاولاتٍ عدة لضمها إلى اليونان. وتمَّ نتيجة التدخل العسكري التركي اقتطاع 37 بالمئة من أراضي الجزيرة، أعلن عليها في عام 1983 قيام جمهورية شمالي قبرص [التركية]، التي لم يعترف بها أحد سوى تركيا.وتجرى المفاوضات حول إعادة توحيد قبرص منذ لحظة تقسيمها تقريباً، وتوقفت مراراً، واستؤنفت في شباط/فبراير 2014 بعد انقطاع دام عامين بمبادرة من الرئيس الحالي، نيكوس أناستاسياديس.وفي تموز/ يوليو 2017، فشلت المفاوضات بشأن قبرص في كران- مونتانا، في إيجاد حل لمشكلة تقسيم الجزيرة، وجرى تأجيلها دون تحديد موعد لاستئنافها.ويؤيد الزعيم الحالي للقبارصة الأتراك، إرسين تتار، الذي تم انتخابه في 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، النظام الكونفدرالي لقبرص، بينما يقترح القبارصة اليونانيون دولة اتحادية ذات منطقتين ثنائية الطائفة.

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العالم