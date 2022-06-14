https://arabic.sputniknews.com/20220614/وزير-العمل-الإيراني-يتقدم-باستقالته-ورئيسي-يوافق-عليها-1063552457.html
وزير العمل الإيراني يتقدم باستقالته ورئيسي يوافق عليها
وزير العمل الإيراني يتقدم باستقالته ورئيسي يوافق عليها
قدم وزير العمل والتعاون والرعاية الاجتماعية في إيران، حجة عبد الملكي، اليوم الثلاثاء، استقالته إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T06:45+0000
2022-06-14T06:45+0000
2022-06-14T06:45+0000
أخبار إيران
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وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي، إن "رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي وافق على استقالة وزير العمل والتعاون والرفاه الاجتماعي حجة عبد الملكي، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأضاف جهرمي أن "وزير العمل قدم أمس استقالته إلى رئيس الجمهورية للمرة الثانية على التوالي، والتي وافق عليها رئيس الجمهورية للمرة الثانية، وتم تعيين زاهدي وفا مشرفا على وزارة العمل والتعاون والرفاه الاجتماعي".وتابع: "عبد الملكي لن يترك الحكومة ويفترض أن يعمل مع الحكومة مستشارا لرئيس الجمهورية".وكان وزير العمل والتعاون والرفاه الاجتماعي قد وجّه رسالة الى رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي قدم فيها استقالته بهدف زيادة التنسيق في أداء الحكومة.
https://arabic.sputniknews.com/20210721/وكالة-استمرار-احتجاجات-أزمة-المياه-في-إيران-وهتافات-ضد-خامنئي-في-العاصمة-1049620618.html
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أخبار إيران
وزير العمل الإيراني يتقدم باستقالته ورئيسي يوافق عليها
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قدم وزير العمل والتعاون والرعاية الاجتماعية في إيران، حجة عبد الملكي، اليوم الثلاثاء، استقالته إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي، إن "رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي وافق على استقالة وزير العمل والتعاون والرفاه الاجتماعي حجة عبد الملكي، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا
.
وأضاف جهرمي أن "وزير العمل قدم أمس استقالته إلى رئيس الجمهورية للمرة الثانية على التوالي، والتي وافق عليها رئيس الجمهورية للمرة الثانية، وتم تعيين زاهدي وفا مشرفا على وزارة العمل والتعاون والرفاه الاجتماعي".
وتابع: "عبد الملكي لن يترك الحكومة ويفترض أن يعمل مع الحكومة مستشارا لرئيس الجمهورية".
وكان وزير العمل والتعاون والرفاه الاجتماعي قد وجّه رسالة الى رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي قدم فيها استقالته بهدف زيادة التنسيق في أداء الحكومة.