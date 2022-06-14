https://arabic.sputniknews.com/20220614/وزير-العمل-الإيراني-يتقدم-باستقالته-ورئيسي-يوافق-عليها-1063552457.html

وزير العمل الإيراني يتقدم باستقالته ورئيسي يوافق عليها

وزير العمل الإيراني يتقدم باستقالته ورئيسي يوافق عليها

قدم وزير العمل والتعاون والرعاية الاجتماعية في إيران، حجة عبد الملكي، اليوم الثلاثاء، استقالته إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. 14.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-14T06:45+0000

2022-06-14T06:45+0000

2022-06-14T06:45+0000

أخبار إيران

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/1056700324_0:168:2591:1625_1920x0_80_0_0_382027d098d755862a3e8d6059ecfd3e.jpg

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي، إن "رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي وافق على استقالة وزير العمل والتعاون والرفاه الاجتماعي حجة عبد الملكي، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأضاف جهرمي أن "وزير العمل قدم أمس استقالته إلى رئيس الجمهورية للمرة الثانية على التوالي، والتي وافق عليها رئيس الجمهورية للمرة الثانية، وتم تعيين زاهدي وفا مشرفا على وزارة العمل والتعاون والرفاه الاجتماعي".وتابع: "عبد الملكي لن يترك الحكومة ويفترض أن يعمل مع الحكومة مستشارا لرئيس الجمهورية".وكان وزير العمل والتعاون والرفاه الاجتماعي قد وجّه رسالة الى رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي قدم فيها استقالته بهدف زيادة التنسيق في أداء الحكومة.

https://arabic.sputniknews.com/20210721/وكالة-استمرار-احتجاجات-أزمة-المياه-في-إيران-وهتافات-ضد-خامنئي-في-العاصمة-1049620618.html

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار إيران