https://arabic.sputniknews.com/20220614/-الدفاع-الروسية-تدمير-أكثر-من-200-طائرة-أوكرانية-منذ-بدء-العملية-العسكرية-الخاصة--1063565797.html
الدفاع الروسية: تدمير أكثر من 200 طائرة أوكرانية منذ بدء العملية العسكرية الخاصة
الدفاع الروسية: تدمير أكثر من 200 طائرة أوكرانية منذ بدء العملية العسكرية الخاصة
أفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الفريق إيغور كوناشينكوف، اليوم الثلاثاء، بأنه قد تم تدمير أكثر من 200 طائرة أوكرانية منذ بداية العملية العسكرية... 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T10:18+0000
2022-06-14T10:18+0000
2022-06-14T10:18+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
روسيا
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ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فإن القوات المسلحة تهاجم البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية فقط، واعتبارا من 25 مارس/آذار، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى - لقد قللت بشكل كبير من الإمكانات القتالية لأوكرانيا. كان الهدف الرئيسي في الإدارة العسكرية الروسية هو تحرير دونباس، بمشاركة وحدات فرعية لقوات الدفاع الشعبي التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.فبراير. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدف العملية بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات"، مشيرا إلى أن مخطط العملية يأتي بناء تنفيذ "نزع السلاح من أوكرانيا"، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فإن القوات المسلحة تهاجم البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية فقط، واعتبارا من 25 مارس/آذار، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى - لقد قللت بشكل كبير من الإمكانات القتالية لأوكرانيا. كان الهدف الرئيسي في الإدارة العسكرية الروسية هو تحرير دونباس، بمشاركة وحدات فرعية لقوات الدفاع الشعبي التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين.
https://arabic.sputniknews.com/20220614/مصدر-لبناني-رسمي-أجواء-الاجتماعات-مع-الوسيط-الأمريكي-كانت-بناءة-ومفيدة-1063565006.html
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العالم, روسيا
الدفاع الروسية: تدمير أكثر من 200 طائرة أوكرانية منذ بدء العملية العسكرية الخاصة
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أفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الفريق إيغور كوناشينكوف، اليوم الثلاثاء، بأنه قد تم تدمير أكثر من 200 طائرة أوكرانية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة.
ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فإن القوات المسلحة تهاجم البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية فقط، واعتبارا من 25 مارس/آذار، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى - لقد قللت بشكل كبير من الإمكانات القتالية لأوكرانيا. كان الهدف الرئيسي في الإدارة العسكرية الروسية هو تحرير دونباس، بمشاركة وحدات فرعية لقوات الدفاع الشعبي التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.فبراير. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدف العملية بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات"، مشيرا إلى أن مخطط العملية يأتي بناء تنفيذ "نزع السلاح من أوكرانيا"، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فإن القوات المسلحة تهاجم البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية فقط، واعتبارا من 25 مارس/آذار، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى - لقد قللت بشكل كبير من الإمكانات القتالية لأوكرانيا. كان الهدف الرئيسي في الإدارة العسكرية الروسية هو تحرير دونباس، بمشاركة وحدات فرعية لقوات الدفاع الشعبي التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين.