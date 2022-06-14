عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220614/-الناتو-أوكرانيا-قد-تتنازل-عن-أراض-معينة-من-أجل-السلام--1063560216.html
الناتو: أوكرانيا قد تتنازل عن أراض معينة من أجل السلام
الناتو: أوكرانيا قد تتنازل عن أراض معينة من أجل السلام
أعرب الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، عن احتمال قيام أوكرانيا بتقديم تنازلات تتعلق بأراضيها، وذلك من أجل تحقيق السلام. 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T08:56+0000
2022-06-14T08:56+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101727/56/1017275696_0:184:2991:1866_1920x0_80_0_0_72e813065f71477e59f1369c91aaa28e.jpg
ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات الأمين العالم لحلف شمال الأطلسي ستولتنبرغ، الذي قال إن "السلام في أوكرانيا ممكن والسؤال الوحيد عن الثمن الذي ترغب في دفعه وهل كييف على استعداد للتضحية بالأرض والاستقلال والسيادة والحرية والديمقراطية هذه معضلة أخلاقية صعبة للغاية".وأضاف ستولتنبرغ، قائلا: "سيواصل الناتو دعم كييف، لكنه سيبذل قصارى جهده لتجنب تصعيد التوترات مع روسيا".كما شدد رئيس حلف شمال الأطلسي على أن الحلف يعمل فقط على مساعدة سلطات كييف في المواجهة والدفاع عن النفس وعلى خفض التكاليف الإقليمية.في 24 فبراير/شباط، شنت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بعد أن ناشدت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المساعدة في الدفاع عن أنفسهما ضد الاستفزازات الأوكرانية. وتمد الدول الغربية كييف بالأسلحة والمعدات العسكرية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101727/56/1017275696_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_c6c54590d876b1f498c18df97d2eed25.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

الناتو: أوكرانيا قد تتنازل عن أراض معينة من أجل السلام

08:56 GMT 14.06.2022
© AFP 2022 / John Thysينس ستولتنبرغ، أمين عام الناتو
ينس ستولتنبرغ، أمين عام الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
© AFP 2022 / John Thys
تابعنا عبرTelegram
أعرب الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، عن احتمال قيام أوكرانيا بتقديم تنازلات تتعلق بأراضيها، وذلك من أجل تحقيق السلام.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات الأمين العالم لحلف شمال الأطلسي ستولتنبرغ، الذي قال إن "السلام في أوكرانيا ممكن والسؤال الوحيد عن الثمن الذي ترغب في دفعه وهل كييف على استعداد للتضحية بالأرض والاستقلال والسيادة والحرية والديمقراطية هذه معضلة أخلاقية صعبة للغاية".
وأضاف ستولتنبرغ، قائلا: "سيواصل الناتو دعم كييف، لكنه سيبذل قصارى جهده لتجنب تصعيد التوترات مع روسيا".
كما شدد رئيس حلف شمال الأطلسي على أن الحلف يعمل فقط على مساعدة سلطات كييف في المواجهة والدفاع عن النفس وعلى خفض التكاليف الإقليمية.
في 24 فبراير/شباط، شنت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بعد أن ناشدت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المساعدة في الدفاع عن أنفسهما ضد الاستفزازات الأوكرانية. وتمد الدول الغربية كييف بالأسلحة والمعدات العسكرية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала