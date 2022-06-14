https://arabic.sputniknews.com/20220614/-تطبيق-خرائط-غوغل-يبدأ-في-تقدير-رسوم-المرور-المفروضة-على-الطرق-1063576156.html
تطبيق "خرائط غوغل" يبدأ في تقدير رسوم المرور المفروضة على الطرق
تطبيق "خرائط غوغل" يبدأ في تقدير رسوم المرور المفروضة على الطرق
بدأ تطبيق "خرائط غوغل" في تفعيل ميزة جديدة مهمة لمن يخططون للقيام برحلات طويلة، والتي تقوم بتقدير المبلغ المطلوب دفعه في مناطق تحصيل الرسوم للعبور. 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T12:10+0000
2022-06-14T12:10+0000
2022-06-14T12:10+0000
شركة غوغل
مجتمع
منوعات
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وقالت "غوغل" في بيان لها إن تسعير الرسوم المعروض على الهواتف الذكية يعتمد على "معلومات موثوقة من سلطات تحصيل الرسوم المحلية".كما يوفر تطبيق "خرائط غوغل" ضمن الميزة الجديدة، زر لتجنب حساب المسارات.وتتوافر ميزة تقدير الرسوم المفروضة على تطبيق "خرائط غوغل" في الوقت الحالي لما يقرب من 2000 طريق برسوم عبور في 4 دول، هي أمريكا والهند واليابان وإندونيسيا، وذلك على هواتف "أندرويد" و"آيفون"، مع وجود خطط لإضافة دعم في المزيد من البلدان قريبا.يشار إلى أن "خرائط غوغل" كان يصدر تنبيهات للسائقين في حال وجود أماكن لتحصيل رسوم المرور في الرحلات، لكن لم يكن يحسب قيمة هذه الرسوم.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شركة غوغل, مجتمع, منوعات
تطبيق "خرائط غوغل" يبدأ في تقدير رسوم المرور المفروضة على الطرق
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بدأ تطبيق "خرائط غوغل" في تفعيل ميزة جديدة مهمة لمن يخططون للقيام برحلات طويلة، والتي تقوم بتقدير المبلغ المطلوب دفعه في مناطق تحصيل الرسوم للعبور.
وقالت "غوغل" في بيان لها إن تسعير الرسوم المعروض على الهواتف الذكية يعتمد على "معلومات موثوقة من سلطات تحصيل الرسوم المحلية".
كما يوفر تطبيق "خرائط غوغل" ضمن الميزة الجديدة، زر لتجنب حساب المسارات.
وتتوافر ميزة تقدير الرسوم المفروضة على تطبيق "خرائط غوغل" في الوقت الحالي لما يقرب من 2000 طريق برسوم عبور في 4 دول، هي أمريكا والهند واليابان وإندونيسيا، وذلك على هواتف "أندرويد" و"آيفون"، مع وجود خطط لإضافة دعم في المزيد من البلدان قريبا.
يشار إلى أن "خرائط غوغل" كان يصدر تنبيهات للسائقين في حال وجود أماكن لتحصيل رسوم المرور في الرحلات، لكن لم يكن يحسب قيمة هذه الرسوم.