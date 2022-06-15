https://arabic.sputniknews.com/20220615/أردوغان-موقف-تركيا-لن-يتغير-حول-انضمام-السويد-وفنلندا-إلى-الناتو--1063632767.html
أردوغان: موقف تركيا لن يتغير حول انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو
أردوغان: موقف تركيا لن يتغير حول انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده لن تغير موقفها الرافض لانضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، حتى تتخذا خطوات واضحة تجاه "مكافحة الإرهاب". 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T10:15+0000
2022-06-15T10:15+0000
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أنطاكيا - سبوتنيك. وقال أردوغان، في تصريحات متلفزة، اليوم الأربعاء: "لن نغير موقفنا بشأن انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو حتى تتخذا خطوات واضحة وملموسة تجاه مكافحة الإرهاب".وكانت الرئاسة التركية، قد أكدت يوم الاثنين، أن الرئيس رجب طيب أردوغان، سيؤكد خلال اجتماعات حلف شمال الأطلسي (الناتو) المقررة نهاية الشهر الجاري في مدريد، على عدم تنازل أنقرة عن موقفها حيال "الدول الداعمة للإرهاب"، في إشارة إلى السويد وفنلندا.ونشرت دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية بيانا، أكدت فيه أنه من المنتظر أن يؤكد أردوغان "في قمة الناتو المرتقب عقدها في 28 – 30 حزيران/يونيو، عدم تنازل تركيا عن موقفها حيال البلدان الداعمة للإرهاب".
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العالم, أخبار تركيا اليوم, السويد, فنلندا
أردوغان: موقف تركيا لن يتغير حول انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو
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أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده لن تغير موقفها الرافض لانضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، حتى تتخذا خطوات واضحة تجاه "مكافحة الإرهاب".
أنطاكيا - سبوتنيك. وقال أردوغان، في تصريحات متلفزة، اليوم الأربعاء: "لن نغير موقفنا بشأن انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو حتى تتخذا خطوات واضحة وملموسة تجاه مكافحة الإرهاب".
وكانت الرئاسة التركية،
قد أكدت يوم الاثنين، أن الرئيس رجب طيب أردوغان، سيؤكد خلال اجتماعات حلف شمال الأطلسي (الناتو) المقررة نهاية الشهر الجاري في مدريد، على عدم تنازل أنقرة عن موقفها حيال "الدول الداعمة للإرهاب"، في إشارة إلى السويد وفنلندا.
ونشرت دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية بيانا، أكدت فيه أنه من المنتظر أن يؤكد أردوغان "في قمة الناتو المرتقب عقدها في 28 – 30 حزيران/يونيو، عدم تنازل تركيا عن موقفها حيال البلدان الداعمة للإرهاب".