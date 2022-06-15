عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220615/أردوغان-موقف-تركيا-لن-يتغير-حول-انضمام-السويد-وفنلندا-إلى-الناتو--1063632767.html
أردوغان: موقف تركيا لن يتغير حول انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو
أردوغان: موقف تركيا لن يتغير حول انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده لن تغير موقفها الرافض لانضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، حتى تتخذا خطوات واضحة تجاه "مكافحة الإرهاب". 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T10:15+0000
2022-06-15T10:15+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
السويد
فنلندا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1c/1061716011_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_e7c32fd6d20953e80f6c1617650cedc7.jpg
أنطاكيا - سبوتنيك. وقال أردوغان، في تصريحات متلفزة، اليوم الأربعاء: "لن نغير موقفنا بشأن انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو حتى تتخذا خطوات واضحة وملموسة تجاه مكافحة الإرهاب".وكانت الرئاسة التركية، قد أكدت يوم الاثنين، أن الرئيس رجب طيب أردوغان، سيؤكد خلال اجتماعات حلف شمال الأطلسي (الناتو) المقررة نهاية الشهر الجاري في مدريد، على عدم تنازل أنقرة عن موقفها حيال "الدول الداعمة للإرهاب"، في إشارة إلى السويد وفنلندا.ونشرت دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية بيانا، أكدت فيه أنه من المنتظر أن يؤكد أردوغان "في قمة الناتو المرتقب عقدها في 28 – 30 حزيران/يونيو، عدم تنازل تركيا عن موقفها حيال البلدان الداعمة للإرهاب".
السويد
فنلندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1c/1061716011_0:0:888:666_1920x0_80_0_0_40210c993a93b1beeaac1824a1a994d4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار تركيا اليوم, السويد, فنلندا

أردوغان: موقف تركيا لن يتغير حول انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو

10:15 GMT 15.06.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARDالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARD
تابعنا عبرTelegram
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده لن تغير موقفها الرافض لانضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، حتى تتخذا خطوات واضحة تجاه "مكافحة الإرهاب".
أنطاكيا - سبوتنيك. وقال أردوغان، في تصريحات متلفزة، اليوم الأربعاء: "لن نغير موقفنا بشأن انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو حتى تتخذا خطوات واضحة وملموسة تجاه مكافحة الإرهاب".
وكانت الرئاسة التركية، قد أكدت يوم الاثنين، أن الرئيس رجب طيب أردوغان، سيؤكد خلال اجتماعات حلف شمال الأطلسي (الناتو) المقررة نهاية الشهر الجاري في مدريد، على عدم تنازل أنقرة عن موقفها حيال "الدول الداعمة للإرهاب"، في إشارة إلى السويد وفنلندا.
ونشرت دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية بيانا، أكدت فيه أنه من المنتظر أن يؤكد أردوغان "في قمة الناتو المرتقب عقدها في 28 – 30 حزيران/يونيو، عدم تنازل تركيا عن موقفها حيال البلدان الداعمة للإرهاب".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разминирование территории комбината Азовсталь и бывших позиций ВСУ в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала