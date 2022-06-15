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https://arabic.sputniknews.com/20220615/أسعار-الغاز-تتجاوز-1150-دولار-لكل-ألف-متر-مكعب-في-أوروبا-1063654268.html
أسعار الغاز تتجاوز 1150 دولار لكل ألف متر مكعب في أوروبا
أسعار الغاز تتجاوز 1150 دولار لكل ألف متر مكعب في أوروبا
تسارع تصاعد أسعار الغاز في أوروبا بشكل حاد بزيادة بلغت أكثر من 10%، حيث تم تداولها فوق 1150 دولارا لكل ألف متر مكعب. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T14:17+0000
2022-06-15T14:17+0000
اقتصاد
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وبدأ نمو الأسعار بعد أن أعلنت شركة "غازبروم" عن انخفاض جديد في الإمدادات عبر خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي"، وفقا لبيانات من بورصة لندن.فتحت العقود الآجلة لشهر يوليو/تموز عند 1069 دولار لكل ألف متر مكعب، وهو أعلى بنسبة 2.4% من السعر المقدر يوم الثلاثاء (1043.5 دولار).سرعان ما تسارعت الأسعار في النمو إلى ما يقرب من 9%، متجاوزة علامة 1130 دولارا. ثم بقت في مجال 1053-1097 دولار.وبعد ذلك بدأت الأسعار في النمو بسرعة مرة أخرى لتتجاوزت الـ 1150 دولارا بنسبة (+10.5%).
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اقتصاد

أسعار الغاز تتجاوز 1150 دولار لكل ألف متر مكعب في أوروبا

14:17 GMT 15.06.2022
© Sputnik . Ivan Rudnev / الذهاب إلى بنك الصورمحطة ضغط الغاز في قسم خط أنابيب الغاز يامال-أوروبا
محطة ضغط الغاز في قسم خط أنابيب الغاز يامال-أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
© Sputnik . Ivan Rudnev
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تسارع تصاعد أسعار الغاز في أوروبا بشكل حاد بزيادة بلغت أكثر من 10%، حيث تم تداولها فوق 1150 دولارا لكل ألف متر مكعب.
وبدأ نمو الأسعار بعد أن أعلنت شركة "غازبروم" عن انخفاض جديد في الإمدادات عبر خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي"، وفقا لبيانات من بورصة لندن.
فتحت العقود الآجلة لشهر يوليو/تموز عند 1069 دولار لكل ألف متر مكعب، وهو أعلى بنسبة 2.4% من السعر المقدر يوم الثلاثاء (1043.5 دولار).
سرعان ما تسارعت الأسعار في النمو إلى ما يقرب من 9%، متجاوزة علامة 1130 دولارا. ثم بقت في مجال 1053-1097 دولار.
وبعد ذلك بدأت الأسعار في النمو بسرعة مرة أخرى لتتجاوزت الـ 1150 دولارا بنسبة (+10.5%).
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