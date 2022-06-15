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https://arabic.sputniknews.com/20220615/أفضل-نوع-خضار-لخفض-نسبة-السكر-في-الدم-كما-يقول-خبيرا-تغذية-1063675500.html
أفضل نوع خضار لخفض نسبة السكر في الدم كما يقول خبيرا تغذية
أفضل نوع خضار لخفض نسبة السكر في الدم كما يقول خبيرا تغذية
إذا كنت تعاني من مرض السكري أو في مرحلة ما قبل السكري، أو إذا علمت أنك معرض لخطر الإصابة به، فمن المحتمل أنك تبحث عن طرق للمساعدة في إدارة مستويات السكر في... 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T20:13+0000
2022-06-15T20:13+0000
الصحة
منوعات
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وبينما يمكنك القيام بذلك عن طريق ممارسة الرياضة بانتظام والحصول على قسط وافر من النوم واتباع عادات صحية أخرى، فإن اختيار الأطعمة المناسبة يمكن أن يلعب دورا كبيرا، وفق "eatthis".وفقا لمختصي التغذية تريستا بيست وإيديبيل كوينتيرو، يعتبر البروكلي من أفضل الخضروات التي يمكنك تناولها للتحكم في نسبة السكر في الدم.البروكلي غني بالأليافتقول بيست إن أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل البروكلي مفيدا جدا في التحكم في ارتفاع نسبة السكر في الدم هو محتواه العالي من الألياف. يحتوي كوب واحد من البروكلي المطهو ​​على البخار على حوالي 5 غرامات من الألياف.وتضيف: "الأطعمة الغنية بالألياف القابلة للذوبان يمكن أن تساعد في إدارة نسبة السكر في الدم ومنع أو تقليل ارتفاع الجلوكوز".تعمل الألياف القابلة للذوبان على تحسين حساسية الأنسولين عن طريق تغذية البكتيريا النافعة في الأمعاء. وعندما تتواجد هذه البكتيريا بأعداد كبيرة، فإنها تكون أكثر قدرة على هضم الطعام الذي نتناوله وتخفيف استجابة الجسم للأنسولين، وفق خبيرة التغذية.وتضيف: "الألياف القابلة للذوبان تبطئ امتصاص السكر، ما يمنع الارتفاع السريع في نسبة السكر في الدم، وهذا المعدل البطيء للامتصاص يسمح للخلايا بالتكيف مع تأثيرات الأنسولين بشكل أبطأ دون التدفق السريع".يحتوي البروكلي على عناصر غذائية وفيتامينات مفيدةوفقا لكوينتيرو، يحتوي البروكلي على مركب يسمى سولفورافين "يقلل من الإجهاد التأكسدي وحساسية الأنسولين، ما يجعله خيارا ممتازا لمرضى السمنة المصابين بداء السكري من النوع 2".ليس ذلك فحسب، بل إن البروكلي مليء بالفيتامينات المفيدة مثل فيتامين سي التي يمكن أن تساعدك في إدارة المشكلات الصحية الأخرى أيضا.تقول كوينتيرو: "إن إدراج البروكلي بانتظام في النظام الغذائي يمنع تلف أنسجة القلب، ويساعد على تقوية العظام، ويحسن حالة الجلد بسبب وجود فيتامين سي".
https://arabic.sputniknews.com/20211220/خمسة-أسباب-لتناول-البروكلي-1054358437.html
https://arabic.sputniknews.com/20210728/خمس-علامات-تحذير-صباحية-لارتفاع-شديد-في-مستوى-السكر-1049691729.html
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الصحة, منوعات

أفضل نوع خضار لخفض نسبة السكر في الدم كما يقول خبيرا تغذية

20:13 GMT 15.06.2022
© AFP 2022 / TOBIAS SCHWARZصورة تظهر خضروات، بما في ذلك الملفوف والقرنبيط
صورة تظهر خضروات، بما في ذلك الملفوف والقرنبيط - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
© AFP 2022 / TOBIAS SCHWARZ
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إذا كنت تعاني من مرض السكري أو في مرحلة ما قبل السكري، أو إذا علمت أنك معرض لخطر الإصابة به، فمن المحتمل أنك تبحث عن طرق للمساعدة في إدارة مستويات السكر في الدم.
وبينما يمكنك القيام بذلك عن طريق ممارسة الرياضة بانتظام والحصول على قسط وافر من النوم واتباع عادات صحية أخرى، فإن اختيار الأطعمة المناسبة يمكن أن يلعب دورا كبيرا، وفق "eatthis".
وفقا لمختصي التغذية تريستا بيست وإيديبيل كوينتيرو، يعتبر البروكلي من أفضل الخضروات التي يمكنك تناولها للتحكم في نسبة السكر في الدم.
خضار البروكلي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
خمسة أسباب لتناول البروكلي
20 ديسمبر 2021, 04:42 GMT
البروكلي غني بالألياف
تقول بيست إن أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل البروكلي مفيدا جدا في التحكم في ارتفاع نسبة السكر في الدم هو محتواه العالي من الألياف. يحتوي كوب واحد من البروكلي المطهو ​​على البخار على حوالي 5 غرامات من الألياف.
وتضيف: "الأطعمة الغنية بالألياف القابلة للذوبان يمكن أن تساعد في إدارة نسبة السكر في الدم ومنع أو تقليل ارتفاع الجلوكوز".
تعمل الألياف القابلة للذوبان على تحسين حساسية الأنسولين عن طريق تغذية البكتيريا النافعة في الأمعاء. وعندما تتواجد هذه البكتيريا بأعداد كبيرة، فإنها تكون أكثر قدرة على هضم الطعام الذي نتناوله وتخفيف استجابة الجسم للأنسولين، وفق خبيرة التغذية.
وتضيف: "الألياف القابلة للذوبان تبطئ امتصاص السكر، ما يمنع الارتفاع السريع في نسبة السكر في الدم، وهذا المعدل البطيء للامتصاص يسمح للخلايا بالتكيف مع تأثيرات الأنسولين بشكل أبطأ دون التدفق السريع".
فتاة تعاني من السكري - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2021
خمس علامات تحذير صباحية لارتفاع شديد في مستوى السكر
28 يوليو 2021, 20:39 GMT
يحتوي البروكلي على عناصر غذائية وفيتامينات مفيدة
وفقا لكوينتيرو، يحتوي البروكلي على مركب يسمى سولفورافين "يقلل من الإجهاد التأكسدي وحساسية الأنسولين، ما يجعله خيارا ممتازا لمرضى السمنة المصابين بداء السكري من النوع 2".
ليس ذلك فحسب، بل إن البروكلي مليء بالفيتامينات المفيدة مثل فيتامين سي التي يمكن أن تساعدك في إدارة المشكلات الصحية الأخرى أيضا.
تقول كوينتيرو: "إن إدراج البروكلي بانتظام في النظام الغذائي يمنع تلف أنسجة القلب، ويساعد على تقوية العظام، ويحسن حالة الجلد بسبب وجود فيتامين سي".
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