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https://arabic.sputniknews.com/20220615/أفغانستان-تتفاوض-مع-روسيا-بشأن-التجارة-الحرة-بين-البلدين-1063633052.html
أفغانستان تتفاوض مع روسيا بشأن التجارة الحرة بين البلدين
أفغانستان تتفاوض مع روسيا بشأن التجارة الحرة بين البلدين
تتفاوض أفغانستان مع روسيا بشأن التجارة الحرة لتصدير المعادن حسبما ذكر مسؤول أفغاني. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T10:32+0000
2022-06-15T10:32+0000
اقتصاد
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موسكو - سبوتنيك. وقال محمد يونس حسين نائب رئيس غرفة التجارة الأفغانية، اليوم الأربعاء، على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إن بلاده تتفاوض مع روسيا بشأن تصدير المعادن والفواكه.وتابع حسين لوكالة "سبوتنيك": "قبل عشرة إلى عشرين يوما، جاء رجال أعمال روس إلى أفغانستان، ونحن الآن نتفاوض بشأن تصدير القمح والزجاج والأخشاب".وأضاف: "نود أيضا مناقشة التجارة المعفاة من الرسوم الجمركية مع الحكومة الروسية من أجل تصدير الفواكه المجففة والفواكه الطازجة من أفغانستان وكذلك المعادن".
https://arabic.sputniknews.com/20191031/معادن-السعودية-المملكة-تصدر-الأسمدة-إلى-30-دولة-حول-العالم-1043288399.html
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اقتصاد

أفغانستان تتفاوض مع روسيا بشأن التجارة الحرة بين البلدين

10:32 GMT 15.06.2022
© AFP 2022 / Juan Barretoتعقيم كاتدرائية زيباكويرا، وهي كنيسة تقع تحت الأرض بنيت في منجم ملح، 45 كلم شمال مدينة بوغوتا، كولومبيا 30 أغسطس 2020
تعقيم كاتدرائية زيباكويرا، وهي كنيسة تقع تحت الأرض بنيت في منجم ملح، 45 كلم شمال مدينة بوغوتا، كولومبيا 30 أغسطس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
© AFP 2022 / Juan Barreto
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تتفاوض أفغانستان مع روسيا بشأن التجارة الحرة لتصدير المعادن حسبما ذكر مسؤول أفغاني.
موسكو - سبوتنيك. وقال محمد يونس حسين نائب رئيس غرفة التجارة الأفغانية، اليوم الأربعاء، على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إن بلاده تتفاوض مع روسيا بشأن تصدير المعادن والفواكه.
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وتابع حسين لوكالة "سبوتنيك": "قبل عشرة إلى عشرين يوما، جاء رجال أعمال روس إلى أفغانستان، ونحن الآن نتفاوض بشأن تصدير القمح والزجاج والأخشاب".
وأضاف: "نود أيضا مناقشة التجارة المعفاة من الرسوم الجمركية مع الحكومة الروسية من أجل تصدير الفواكه المجففة والفواكه الطازجة من أفغانستان وكذلك المعادن".
مملكة المعادن.. ثروات أفغانستان
مملكة المعادن.. ثروات أفغانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
مملكة المعادن.. ثروات أفغانستان
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