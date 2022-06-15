https://arabic.sputniknews.com/20220615/أفغانستان-تتفاوض-مع-روسيا-بشأن-التجارة-الحرة-بين-البلدين-1063633052.html
أفغانستان تتفاوض مع روسيا بشأن التجارة الحرة بين البلدين
أفغانستان تتفاوض مع روسيا بشأن التجارة الحرة بين البلدين
تتفاوض أفغانستان مع روسيا بشأن التجارة الحرة لتصدير المعادن حسبما ذكر مسؤول أفغاني. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T10:32+0000
2022-06-15T10:32+0000
2022-06-15T10:32+0000
اقتصاد
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موسكو - سبوتنيك. وقال محمد يونس حسين نائب رئيس غرفة التجارة الأفغانية، اليوم الأربعاء، على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إن بلاده تتفاوض مع روسيا بشأن تصدير المعادن والفواكه.وتابع حسين لوكالة "سبوتنيك": "قبل عشرة إلى عشرين يوما، جاء رجال أعمال روس إلى أفغانستان، ونحن الآن نتفاوض بشأن تصدير القمح والزجاج والأخشاب".وأضاف: "نود أيضا مناقشة التجارة المعفاة من الرسوم الجمركية مع الحكومة الروسية من أجل تصدير الفواكه المجففة والفواكه الطازجة من أفغانستان وكذلك المعادن".
https://arabic.sputniknews.com/20191031/معادن-السعودية-المملكة-تصدر-الأسمدة-إلى-30-دولة-حول-العالم-1043288399.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
أفغانستان تتفاوض مع روسيا بشأن التجارة الحرة بين البلدين
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تتفاوض أفغانستان مع روسيا بشأن التجارة الحرة لتصدير المعادن حسبما ذكر مسؤول أفغاني.
موسكو - سبوتنيك
. وقال محمد يونس حسين نائب رئيس غرفة التجارة الأفغانية، اليوم الأربعاء، على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إن بلاده تتفاوض مع روسيا بشأن تصدير المعادن والفواكه.
31 أكتوبر 2019, 08:43 GMT
وتابع حسين لوكالة "سبوتنيك": "قبل عشرة إلى عشرين يوما، جاء رجال أعمال روس إلى أفغانستان
، ونحن الآن نتفاوض بشأن تصدير القمح والزجاج والأخشاب".
وأضاف: "نود أيضا مناقشة التجارة المعفاة من الرسوم الجمركية مع الحكومة الروسية من أجل تصدير الفواكه المجففة والفواكه الطازجة من أفغانستان وكذلك المعادن
".