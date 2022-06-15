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https://arabic.sputniknews.com/20220615/أمريكا-متفائلة-بقدرة-الناتو-على-حل-أزمة-انضمام-فنلندا-والسويد-1063675702.html
أمريكا متفائلة بقدرة "الناتو" على حل أزمة انضمام فنلندا والسويد
أمريكا متفائلة بقدرة "الناتو" على حل أزمة انضمام فنلندا والسويد
أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركيين، جون كيربي، أن واشنطن متفائلة بأن حلف شمال الأطلسي "الناتو" سيكون قادرا على حل الخلافات... 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T20:28+0000
2022-06-15T20:28+0000
الناتو
أخبار تركيا اليوم
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واشنطن - سبوتنيك. وقال جون كيربي في إفادة: "ما زلنا متفائلين بأنهم قادرون على حل هذا الأمر(رفض تركيا انضمام السويد وفنلندا للناتو)".وفي وقت سابق اليوم، أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن أنقرة سترسل وثيقة إلى السويد وفنلندا لتشكل أساس أرضية التفاوض على انضمام البلدين للناتو.وقال تشاووش أوغلو: "علينا التوصل إلى تفاهم مع السويد وفنلندا حول كيفية تلبية مطالبنا.. إذا كانت ستتشكل أرضية للتفاوض مع فنلندا والسويد فيجب أن تكون على أساس الوثيقة التي سنرسلها للبلدين".وكانت صحيفة "فاينانشيال تايمز" قد ذكرت في وقت سابق اليوم، نقلا عن مصادر مطلعة على المحادثات، أن تركيا رفضت عرض "الناتو" بإجراء محادثات ثلاثية مع فنلندا والسويد، ولم يتم عقد اجتماع كان من المقرر مبدئيا عقده اليوم الأربعاء.وبحسب المصادر، قبل إجراء محادثات ثلاثية محتملة، طالبت أنقرة هلسنكي وستوكهولم بتقديم مقترحات محددة لإنهاء العلاقات مع حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220615/تركيا-ترفض-عرض-الناتو-لإجراء-محادثات-ثلاثية-مع-فنلندا-والسويد-1063651525.html
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الناتو, أخبار تركيا اليوم

أمريكا متفائلة بقدرة "الناتو" على حل أزمة انضمام فنلندا والسويد

20:28 GMT 15.06.2022
© AFP 2022 / Mandel Nganجون كيربي
جون كيربي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
© AFP 2022 / Mandel Ngan
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أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركيين، جون كيربي، أن واشنطن متفائلة بأن حلف شمال الأطلسي "الناتو" سيكون قادرا على حل الخلافات المتعلقة بشأن عضوية السويد وفنلندا.
واشنطن - سبوتنيك. وقال جون كيربي في إفادة: "ما زلنا متفائلين بأنهم قادرون على حل هذا الأمر(رفض تركيا انضمام السويد وفنلندا للناتو)".
تاريخ تركيا في الناتو وأهميتها العسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
تركيا ترفض عرض "الناتو" إجراء محادثات ثلاثية مع فنلندا والسويد
13:35 GMT
وفي وقت سابق اليوم، أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن أنقرة سترسل وثيقة إلى السويد وفنلندا لتشكل أساس أرضية التفاوض على انضمام البلدين للناتو.
وقال تشاووش أوغلو: "علينا التوصل إلى تفاهم مع السويد وفنلندا حول كيفية تلبية مطالبنا.. إذا كانت ستتشكل أرضية للتفاوض مع فنلندا والسويد فيجب أن تكون على أساس الوثيقة التي سنرسلها للبلدين".
وكانت صحيفة "فاينانشيال تايمز" قد ذكرت في وقت سابق اليوم، نقلا عن مصادر مطلعة على المحادثات، أن تركيا رفضت عرض "الناتو" بإجراء محادثات ثلاثية مع فنلندا والسويد، ولم يتم عقد اجتماع كان من المقرر مبدئيا عقده اليوم الأربعاء.
وبحسب المصادر، قبل إجراء محادثات ثلاثية محتملة، طالبت أنقرة هلسنكي وستوكهولم بتقديم مقترحات محددة لإنهاء العلاقات مع حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.
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