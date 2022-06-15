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https://arabic.sputniknews.com/20220615/أميرة-سعودية-تشر-أحدث-صور-الأمير-النائم--1063622144.html
أميرة سعودية تشر أحدث صور "الأمير النائم"
أميرة سعودية تشر أحدث صور "الأمير النائم"
نشرت الأميرة السعودية، ريما بنت طلال، أحدث صورتين للأمير النائم عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، بعد نحو 17 عاما من دخوله في غيبوبة جراء حادث سير في... 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T08:16+0000
2022-06-15T08:16+0000
أخبار السعودية اليوم
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وقالت الأميرة ريما: "ربي يحفظكم"، دون تقديم المزيد من المعلومات عن الحالة الصحية للأمير أو إن كانت هناك أي تطورات.وكان الأمير الوليد بن خالد بن طلال قد تعرض لحادث سير عام 2005 خلال دراسته بالكلية العسكرية، ودخل في غيبوبة منذ ذلك الحين ليُطلق عليه لقب "الأمير النائم"، واختلفت التشخيصات الطبية لحالة "الأمير النائم"، وتمت دعوة وفد طبي مكون من 3 أطباء أمريكيين وآخر إسباني في محاولة لإيقاف النزيف من رأسه لكنه بقي في غيبوبة.ويصر الأمير خالد بن طلال على إبقاء نجله تحت الأجهزة والمتابعة أملا في أن يشفى، وعلق على هذا الأمر، قائلا: "إن الله لو شاء أن يتوفاه في الحادث لكان الآن في قبره"، مضيفاً: "من حفظ روحه كل هذه السنوات قادر أن يشفيه ويعافيه".وسبق للأمير النائم تحريك أعضاء من جسمه، ففي بداية العام الماضي قام برفع أصابعه إلى أعلى استجابة لتوجيهات الطبيب، وفي 2019 حرك الأمير رأسه من الجهة اليمنى إلى اليسرى.
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أخبار السعودية اليوم

أميرة سعودية تشر أحدث صور "الأمير النائم"

08:16 GMT 15.06.2022
© twitter.com/khalid_bintalalالأمير وليد بن خالد
الأمير وليد بن خالد - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
© twitter.com/khalid_bintalal
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نشرت الأميرة السعودية، ريما بنت طلال، أحدث صورتين للأمير النائم عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، بعد نحو 17 عاما من دخوله في غيبوبة جراء حادث سير في العام 2005.
وقالت الأميرة ريما: "ربي يحفظكم"، دون تقديم المزيد من المعلومات عن الحالة الصحية للأمير أو إن كانت هناك أي تطورات.
وكان الأمير الوليد بن خالد بن طلال قد تعرض لحادث سير عام 2005 خلال دراسته بالكلية العسكرية، ودخل في غيبوبة منذ ذلك الحين ليُطلق عليه لقب "الأمير النائم"، واختلفت التشخيصات الطبية لحالة "الأمير النائم"، وتمت دعوة وفد طبي مكون من 3 أطباء أمريكيين وآخر إسباني في محاولة لإيقاف النزيف من رأسه لكنه بقي في غيبوبة.
ويصر الأمير خالد بن طلال على إبقاء نجله تحت الأجهزة والمتابعة أملا في أن يشفى، وعلق على هذا الأمر، قائلا: "إن الله لو شاء أن يتوفاه في الحادث لكان الآن في قبره"، مضيفاً: "من حفظ روحه كل هذه السنوات قادر أن يشفيه ويعافيه".
وسبق للأمير النائم تحريك أعضاء من جسمه، ففي بداية العام الماضي قام برفع أصابعه إلى أعلى استجابة لتوجيهات الطبيب، وفي 2019 حرك الأمير رأسه من الجهة اليمنى إلى اليسرى.
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