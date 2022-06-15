https://arabic.sputniknews.com/20220615/أوكرانيا-تطلب-قرضا-من-إسرائيل-بقيمة-نصف-مليار-دولار-1063660919.html
أوكرانيا تطلب قرضا من إسرائيل بقيمة نصف مليار دولار
أوكرانيا تطلب قرضا من إسرائيل بقيمة نصف مليار دولار
تقدمت الحكومة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، بطلب رسمي لقرض بقيمة نصف مليار دولار، ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يؤكد أن نفتالي بينيت يبحث الطلب. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T15:25+0000
2022-06-15T15:25+0000
2022-06-15T15:25+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
إسرائيل
إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1e/1062883185_0:311:3089:2048_1920x0_80_0_0_af1cd3b140de4b2078de10fb7895317d.jpg
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن الحكومة الأوكرانية قدمت طلبا رسميا للحكومة الإسرائيلية يقضي بالحصول على قرض بشروط، بقيمة 500 مليون دولار، بدعوى أن هذا القرض سيساهم في إعادة اقتصادها الذي تضرر بشدة خلال فترة العملية العسكرية في أوكرانيا.وأكدت الصحيفة العبرية أن يفغيني كورنيتشوك، السفير الأوكراني في تل أبيب قد تقدم بهذا الطلب إلى الحكومة الإسرائيلية، وأن مكتب نفتالي بينيت قد أخبره بأنه سيبحث الطلب.وأشارت الصحيفة إلى أن أوكرانيا ترى أن مبلغ الـ 500 مليون دولار ليس مبلغا كبيرا بالنسبة لدولة إسرائيل، متمنية من تل أبيب ونفتالي بينيت دراسة هذا الطلب، بشكل إيجابي.ولفتت الصحيفة إلى أن أوكرانيا قد تقدمت بطلبات مشابهة إلى أكثر من دولة حول العالم، منها اليابان بقرض قيمته 600 مليون دولار، ومن ألمانيا بقيمة 300 مليون يورو، وكندا 800 مليون دولار.ومن جانبه، أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه استلم الطلب من السفير الأوكراني في البلاد، وسيبحث الأمر.
إسرائيل
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1e/1062883185_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_c26db55ffff841c4bb430d3c69311484.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, إيران
أوكرانيا تطلب قرضا من إسرائيل بقيمة نصف مليار دولار
تابعنا عبر
تقدمت الحكومة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، بطلب رسمي لقرض بقيمة نصف مليار دولار، ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يؤكد أن نفتالي بينيت يبحث الطلب.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن الحكومة الأوكرانية قدمت طلبا رسميا للحكومة الإسرائيلية يقضي بالحصول على قرض بشروط، بقيمة 500 مليون دولار، بدعوى أن هذا القرض سيساهم في إعادة اقتصادها الذي تضرر بشدة خلال فترة العملية العسكرية في أوكرانيا
.
وأكدت الصحيفة العبرية أن يفغيني كورنيتشوك، السفير الأوكراني في تل أبيب
قد تقدم بهذا الطلب إلى الحكومة الإسرائيلية، وأن مكتب نفتالي بينيت قد أخبره بأنه سيبحث الطلب.
وأشارت الصحيفة إلى أن أوكرانيا ترى أن مبلغ الـ 500 مليون دولار ليس مبلغا كبيرا بالنسبة لدولة إسرائيل، متمنية من تل أبيب ونفتالي بينيت دراسة هذا الطلب، بشكل إيجابي.
ولفتت الصحيفة إلى أن أوكرانيا قد تقدمت بطلبات مشابهة إلى أكثر من دولة حول العالم، منها اليابان بقرض قيمته 600 مليون دولار، ومن ألمانيا بقيمة 300 مليون يورو، وكندا 800 مليون دولار.
ومن جانبه، أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه استلم الطلب من السفير الأوكراني في البلاد، وسيبحث الأمر.